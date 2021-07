Усик – Джошуа: бій відбудеться 25.09.2021

Непереможний український боксер Олександр Усик (18-0, 13 нокаутом) проведе бій проти абсолютного чемпіона в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 нокаутом).

На кону будуть стояти чемпіонські титули за версіями WBA, WBO, IBF і IBO, якими володіє британський боєць.

На кону чотири пояси: Усик домовився про бій з Джошуа / 3 фотографии

Поєдинок відбудеться 25 вересня на лондонському стадіоні Тоттенхем Хотспур. Квитки повинні надійти до продажу вже найближчим часом.

Для українця майбутній бій стане третім після переходу в суперважкоатлети. Раніше він вже переміг Чазз Уїзерспуна і Дерека Чісору.

У свою чергу Джошуа в своєму останньому бою відправив у нокаут болгарина Кубрата Пулєва, який претендував чемпіонські пояси британця.

У контракті на бій, фото з підписання якого опублікував Усик, прописана опція реваншу.

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) July 20, 2021