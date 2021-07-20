В Беларуси осудили линейного защитника клуба по американскому футболу Минские зубры Ростислава Стефановича.

Стефановичу дали восемь лет заключения в колонии усиленного режима. Спортсмен получил приговор за участие в массовых протестах 2020 года в Минске.

Также Ростислав агитировал за оппозиционного кандидата, главного соперника Лукашенко Виктора Бабарыка.

— Команда, по-прежнему уверена в невиновности Ростислава и надеется на полную реабилитацию, — сообщают в клубе.

32-летний Стефанович входил в расширенный состав Координационного совета белорусской оппозиции. Тогда же он участвовал в агитации штаба Виктора Бабарыка, которого в июле 2021 года приговорили к 14 годам лишения свободы за якобы взяточничество.

Спортсмена задержали в сентябре 2020 года. Его обвинили в участии в массовых беспорядках в Минске.

Позже международные правозащитные организации публично признали Ростислава политзаключенным.

Источник: Минские зубры

Фото: Минские зубры