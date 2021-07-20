В Беларуси осудили линейного защитника клуба по американскому футболу Минские зубры Ростислава Стефановича.
Стефановичу дали восемь лет заключения в колонии усиленного режима. Спортсмен получил приговор за участие в массовых протестах 2020 года в Минске.
Также Ростислав агитировал за оппозиционного кандидата, главного соперника Лукашенко Виктора Бабарыка.
— Команда, по-прежнему уверена в невиновности Ростислава и надеется на полную реабилитацию, — сообщают в клубе.
32-летний Стефанович входил в расширенный состав Координационного совета белорусской оппозиции. Тогда же он участвовал в агитации штаба Виктора Бабарыка, которого в июле 2021 года приговорили к 14 годам лишения свободы за якобы взяточничество.
Спортсмена задержали в сентябре 2020 года. Его обвинили в участии в массовых беспорядках в Минске.
Позже международные правозащитные организации публично признали Ростислава политзаключенным.
Источник: Минские зубры
Фото: Минские зубры