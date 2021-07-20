У Білорусі засудили лінійного захисника клубу з американського футболу Мінські зубри Ростислава Стефановича.

Стефановичу дали вісім років ув’язнення в колонії посиленого режиму. Спортсмен отримав вирок за участь у масових протестах 2020 року в Мінську.

Також Ростислав агітував за опозиційного кандидата, головного суперника Лукашенка Віктора Бабарика.

– Команда, як і раніше, впевнена в невинуватості Ростислава і сподівається на повну реабілітацію, – повідомляють в клубі.

32-річний Стефанович входив до розширеного складу Координаційної ради білоруської опозиції. Тоді ж він брав участь в агітації штабу Віктора Бабарика, якого у липні 2021 року засудили до 14 років позбавлення волі за нібито хабарництво.

Спортсмена затримали у вересні 2020 року. Його звинуватили в участі в масових заворушеннях у Мінську.

Пізніше міжнародні правозахисні організації публічно визнали Ростислава політв’язнем.

Джерело: Мінські зубри

Фото: Мінські зубри