У Білорусі засудили лінійного захисника клубу з американського футболу Мінські зубри Ростислава Стефановича.
Стефановичу дали вісім років ув’язнення в колонії посиленого режиму. Спортсмен отримав вирок за участь у масових протестах 2020 року в Мінську.
Також Ростислав агітував за опозиційного кандидата, головного суперника Лукашенка Віктора Бабарика.
– Команда, як і раніше, впевнена в невинуватості Ростислава і сподівається на повну реабілітацію, – повідомляють в клубі.
32-річний Стефанович входив до розширеного складу Координаційної ради білоруської опозиції. Тоді ж він брав участь в агітації штабу Віктора Бабарика, якого у липні 2021 року засудили до 14 років позбавлення волі за нібито хабарництво.
Спортсмена затримали у вересні 2020 року. Його звинуватили в участі в масових заворушеннях у Мінську.
Пізніше міжнародні правозахисні організації публічно визнали Ростислава політв’язнем.
Джерело: Мінські зубри
Фото: Мінські зубри