Футбольный клуб Львов обновил логотип — фото новой эмблемы ФК Львов

Футбольный клуб Львов перед стартом чемпионата Украины изменил логотип. Также команда пообещала защищать ворота города Льва и приумножать его футбольную славу на поле.

ФК Львов обновил дизайн эмблемы, однако оставил главные атрибуты команды — цвета и изображение льва.

— Синий и золотой цвета идентифицируют национальную принадлежность как футбольной команды, так и граждан Украины. А еще это традиционный цвет города Льва. Красный цвет — цвет горожан. Символ льва также связанный со Львовом. А еще с чертами, которые присущи нашей команде на поле: храбрость, настойчивость и выносливость, — объяснили в команде.

Лев на логотипе, как отметили в клубе, схематический. Он состоит из кирпича и брусчатки, как и Львов.

— А еще он демонстрирует, что мы уверенно закладываем фундамент новой истории ПФК Львов, шаг за шагом будем становиться лучше.

Также лев на эмблеме имеет корону. Это символ Даниила Галицкого, аллюзивный атрибут исторического достояния.

— Мы не одеваем ее (корону, — Ред.) на себя, а определяем ее как высшую цель, к которой будем приближаться с каждой новой полученной наградой.

Логотип имеет форму щита. Как отметили в клубе, это означает, что команда будет защищать ворота города Льва и приумножать его футбольную славу на игровом поле.

Конкурс на разработку нового логотипа ФК Львов состоялся еще в 2020 году. Тогда клуб получил более 300 предложений. Из них выбрали самые удачные и передали в руки профессиональных дизайнеров.

Те, в свою очередь воплотили логотип в новую эмблему.

В пятницу, 23 июля, команды Львова и Мариуполя встретятся в 19.30 по киевскому времени в пределах УПЛ.

В прошлом сезоне ФК Львов занял восьмое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

Источник: ФК Львов

Фото: ФК Львов