Украинская певица Алина Гросу оказалась в центре скандала из-за крестин ее сына Марка-Габриэля, состоявшихся несколько месяцев назад.

Особую волну обсуждений в сети вызвал тот факт, что крестной мамой малыша стала Ирина Билык, а таинство совершилось в Свято-Духовском соборе Черновцов при участии подсанкционного митрополита Мелетия.

В интервью Oboz.ua. Алина Гросу объяснила, почему семья выбрала именно этот храм и ответила на критику в адрес Ирины Билык.

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Алина Гросу прокомментировала скандал вокруг крестин сына

Алина Гросу отметила, что выбор места для крещения был связан исключительно с глубокой семейной историей, а не с фигурой конкретного иерарха или священнослужителя.

— Что касается церкви и громких обсуждений, я, наверное, не скажу ничего нового, кроме того, что это одна из самых больших и самых известных церквей Черновцов. Там крестили меня, впоследствии – моего младшего брата Мишу, двоюродных братьев и сестер, а позже и их детей. Для нашей семьи это семейная традиция, поэтому было принято решение крестить Марка именно в этом храме. Это решение было связано, прежде всего, с семейной историей и самим местом, а не с конкретным священнослужителем, — пояснила Алина Гросу.

Гросу призналась, что подсанкционный статус митрополита Мелетия и другие скандальные подробности вокруг храма семья узнала уже после события из публикаций в медиа.

В то же время Гросу удивила волна критических замечаний, которая сперва направилась на Ирину Билык.

— Все, что связано с митрополитом Мелетием и историями вокруг собора, мы узнали из новостей и медиа. Но в этой ситуации меня больше интересует другое: если по поводу деятельности храма и его представителей есть столь серьезные замечания, почему он продолжает функционировать в нынешнем статусе? И почему эти вопросы и возмущение сначала адресовали даже не мне, а Ирине Билык, которая просто приехала крестить моего сына?

Алина Гросу подчеркнула, что проверка церковных деятелей – это функция соответствующих государственных структур, а для ее семьи это был исключительно светлый семейный день.

— Мне кажется, эти вопросы следует адресовать компетентным органам и соответствующим структурам. Я не столь обознана в церковных вопросах и, если честно, сама в церковь хожу преимущественно на большие религиозные праздники и важные моменты друзей и семьи. Поэтому проводить какое-либо отдельное расследование или проверку собора и священнослужителей перед крестинами нам даже в голову не пришло. Для нас это был, прежде всего, семейный день и продолжение традиции, которая существует в нашей семье много лет, — подытожила Гросу.

Напомним, что ранее Алина Гросу попала под обстрел в селе Мила.

Гостиничный комплекс Цитадель в селе Мила Бучанского района, где остановилась артистка, разрушился вследствие попадания и детонации.

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