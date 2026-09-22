Украина и Соединенные Штаты договорились теснее сотрудничать в санкционном направлении. Стороны также обсудили потребность Украины в перехватчиках баллистических ракет.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский после встречи с сенаторами США в Нью-Йорке во вторник, 22 сентября.

Встреча Зеленского с сенаторами США: что известно

— Поблагодарил за сильную двухпартийную поддержку Украины и голосование за санкционный законопроект Линдси Грэма. Очень правильный шаг. И когда его удастся полностью реализовать, мир и гарантированная безопасность точно станут ближе. Договорились, что наши команды теснее поработают в санкционном направлении, – отметил Зеленский.

Во время встречи президент Украины рассказал сенаторам о предложениях по деэскалации, которые планирует обсудить с Дональдом Трампом.

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Стороны также обсудили потребность Украины в перехватчиках баллистических ракет и вызовы накануне зимы.

— Есть вещи, которые можем сделать вместе с Америкой, чтобы защитить жизни. Американские Пэтриоты сейчас заменить невозможно, и чем больше противобаллистической защиты будет иметь Украина, тем меньше у России будет наглости продолжать удары и затягивать войну, – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 18 сентября 2026 года президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России, который получил название в честь покойного сенатора Линдси Грэма.

Документ предусматривает усиление экономического давления на Россию, в частности через меры в отношении ее энергетического и оборонного секторов.

По словам Зеленского, украинская и американская команды договорились усилить сотрудничество по санкционному направлению.

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