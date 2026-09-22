Украина получила $841 млн. от Всемирного банка под гарантии правительства Канады. Привлеченные финансовые ресурсы будут направлены на покрытие расходов государственного бюджета, в частности, выплату пенсий.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Украина привлекла $841 млн от Всемирного банка

По словам главы правительства, деньги удалось привлечь в рамках масштабной инициативы Всемирного банка Peace in Ukraine по договоренностям, которые удалось достичь в сентябре.

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Благодаря этому поступлению общий объем проекта Peace in Ukraine составил уже $54,3 млрд.

Сейчас это крупнейший инвестиционный проект в истории Всемирного банка и один из ключевых инструментов для поддержки макрофинансовой устойчивости Украины в условиях полномасштабного вторжения.

Премьер-министр выразил благодарность международным партнерам за последовательную и критически важную помощь в период существенной нагрузки на государственную смету.

— Благодарю правительство Канады и Всемирный банк за важную и своевременную помощь Украине в условиях значительного дефицита бюджета, — подчеркнул Корецкий.

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