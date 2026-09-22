Уже 1 октября в Киеве состоится ежегодный саммит СЕО от Forbes Ukraine — стратегическая встреча топ-менеджеров, посвященная вопросам лидерства на пятом году полномасштабной войны.

Саммит СЕО 2026 в Киеве: как управлять бизнесом во время войны

Главная тема события — как удерживать лидерство, управлять командами и сохранять устойчивость компаний, когда привычные ресурсы и силы находятся на грани.

Событие объединит более 300 топ-менеджеров: генеральных директоров, владельцев в операционном управлении, руководителей C-suite (COO, CFO, CHRO) и руководителей украинских офисов международных компаний.

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Участники саммита откажутся от теоретических соображений, сосредоточившись на действенных и практических решениях по преодолению главных вызовов:

Управление истощенными командами и High-Performance Culture: как работать в условиях асинхронности, когда люди имеют разный опыт войны и уровень энергии, а также требовать результата без потери стандартов качества; Формирование C-Suite и энергия организации: где искать сильную команду, как распределять ответственность и откуда СЕО брать внутренний ресурс, когда привычная мотивация больше не работает; Большие ставки и стратегия будущего: как продолжать инвестировать, расширять масштаб и планировать несколько лет вперед в условиях полной неопределенности.

Своим опытом на саммите поделятся ведущие лидеры мнений и бизнеса. Среди них:

Александр Богуцкий – CEO StarLightMedia;

– CEO StarLightMedia; Тарас Чмут – руководитель фонда Вернись живым;

– руководитель фонда Вернись живым; Вячеслав Климов – соучредитель Новой почты, президент Союза украинских предпринимателей;

– соучредитель Новой почты, президент Союза украинских предпринимателей; Сергей Гришков – CEO Uklon;

– CEO Uklon; Антон Павловский – основатель и CEO Headway;

– основатель и CEO Headway; Джефф Смарт – основатель ghSMART, автор мирового бестселлера Как нанимать лучших (онлайн);

– основатель ghSMART, автор мирового бестселлера Как нанимать лучших (онлайн); Рената Дельпорте – старшая вице-президент из HR в SoftServe.

Событие станет площадкой для обмена опытом среди топ-менеджеров, расширения деловых контактов и выработки антикризисных стратегий на 2027 год.

Ознакомиться с подробной программой и полным списком спикеров можно по ссылке, поэтому успейте забронировать свой билет для участия в мероприятии.

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