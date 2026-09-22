25 сентября сборная Украины начнет новый сезон Лиги наций матчем против Венгрии. Поединок состоится в Будапеште, а для Андреа Мальдеры это будет первый матч во главе национальной команды. Накануне встречи букмекеры уже определились со своими оценками.

Факты ICTV выясняли прогноз букмекеров на матч Венгрия – Украина и чего ожидать от предстоящей встречи.

Венгрия – Украина: когда состоится матч

Матч первого тура Лиги наций Венгрия – Украина состоится 25 сентября в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

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Для украинской сборной это будет первый поединок под руководством Андреа Мальдеры. Итальянский специалист получил команду в непростой ситуации, поскольку к сентябрьским матчам она подошла далеко не в оптимальном составе.

Матч Венгрия – Украина: кто фаворит

По котировкам букмекеров, хозяева поля имеют преимущество. На такой выбор букмекеров влияет не только то, что это домашний матч венгров, но и ситуация с составом украинской сборной. Команда подходит к старту турнира с несколькими серьезными кадровыми потерями.

Главная проблема украинской команды перед стартом Лиги наций — кадровые потери. Из-за травм или проблем со здоровьем сборной не помогут сразу несколько известных футболистов.

Среди них Михаил Мудрик, Артем Довбик, Александр Зинченко и Ефим Конопля. Накануне сбора из-за травмы также выбыл Артем Степанов. Не присоединился к команде и Егор Ярмолюк.

Проблемой является ситуация с нападением. Довбик должен был быть одним из вариантов для атаки, однако из-за повреждения не сможет сыграть. Степанов также выбыл уже накануне международной паузы.

Есть проблемы и с игровой практикой отдельных футболистов. Часть игроков сборной в начале сезона пропускала матчи или не имела стабильного места в своих клубах.

У Венгрии таких кадровых проблем перед домашней игрой нет. Кроме того, команда Марко Росси сыграет перед собственными болельщиками.

Поэтому на фоне этих обстоятельств матч Венгрия – Украина букмекеры оценивают с преимуществом хозяев поля.

Венгрия – Украина: прогноз букмекеров

Венгрия – Украина, коэффициенты:

победа Венгрии — 2,25;

ничья — 3,25;

победа Украины — 3,25.

Таким образом, самый низкий коэффициент установлен именно на победу венгерской сборной.

История матчей Венгрии и Украины

Сборные Венгрии и Украины встречались всего два раза. Оба матча были товарищескими и состоялись еще в начале истории украинской национальной команды.

Первую встречу команды провели в 1992 году в Ужгороде. Украина уступила со счетом 1:3. Через два года сборные сыграли еще один контрольный матч, и на этот раз венгры победили 2:1. В официальных турнирах Украина и Венгрия ранее не встречались.

Теперь команды сыграют уже в рамках Лиги наций. После первого матча в Будапеште украинцы 28 сентября проведут выездную встречу с Грузией. 2 октября национальная команда сыграет дома с Северной Ирландией, а 5 октября во второй раз встретится с Венгрией.

Матч Венгрия – Украина начнется 25 сентября в 21:45 по киевскому времени.

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