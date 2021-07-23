С 23 июля по 8 августа в Токио, столице Японии, состоится важнейшее спортивное событие планеты — Летние Олимпийские игры-2020.
На соревнования съедутся более 11 тыс. спортсменов из 205 стран мира. За медали будут бороться лучшие из лучших, которые подтверждали свой профессионализм на отечественных и международных аренах и годами готовились к участию в Олимпиаде.
Факты ICTV рассказывают о спортсменах со всей планеты, за которыми стоит наблюдать на Олимпийских играх в Токио.
Летние Олимпийские игры в Токио-2020 — за кем стоит наблюдать
Элиуд Кипчоге, легкая атлетика, Кения
36-летний кенийский бегун восемь раз становился победителем международных марафонов. В его профессиональной карьере это четвертая Олимпиада.
В 2016 году он завоевал золото в Рио-де-Жанейро. Элиуду Кипчоге удалось впервые в истории побить рекорд — он преодолел двухчасовой барьер и пробежал марафон за 1:59:40. Правда, рекорд официально не засчитали, поскольку забег прошел не на официальном мероприятии.
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Элина Свитолина, теннис, Украина
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина отправилась на соревнования в Токио уже в новом статусе — жены.
— Для Украины это очень важно, и я обязательно сделаю все возможное, чтобы хорошо подготовиться. Моя цель — выиграть медаль, — сообщала Элина перед началом соревнований.
На Олимпиаде-2016 Свитолиной удалось дойти до четвертьфинала. В течение 2017-2019 годов теннисистка была третьей в списке первых ракеток мира в рейтинге WTA.
За свою карьеру она одержала победу на 15 турнирах WTA в одиночном разряде, и на двух — в парном. Дважды доходила до полуфинала Большого шлема и четыре раза до 1/4.
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Икее Рикако, плавание, Япония
Икее Рикако всего 21 год, за свою карьеру она трижды становилась бронзовым призером Чемпионатов мира на короткой воде. На Азиатских играх она шесть раз получала золото и два раза серебро.
После ряда побед о спортивной карьере ей пришлось забыть. Вместо борьбы за медали Икее начала борьбу за жизнь — ей поставили диагноз лейкемия в феврале 2019 года.
Летом прошлого года пловчиха сообщила, что вылечилась от болезни, однако ее способности к плаванию остались на уровне младшей школы. Благодаря упорным тренировкам уже весной 2021 года девушка получила лицензию на Летние Олимпийские игры-2020 в Токио.
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Оксана Чусовитина, гимнастика, Узбекистан
46-летняя Оксана Чусовитина — единственная гимнастка, участвовавшая в Олимпийских играх семь раз. Это зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса. От Олимпиады в Токио спортсменка также не отказалась.
Чусовитина дебютировала на Олимпийских играх в 1992 году в Барселоне и вместе с командой получила золото. В 2008 году опорный прыжок в Баку принес ей золотую медаль.
Кроме того, гимнастка является трехкратной чемпионкой мира и двукратной победительницей Азиатских игр. И это не все ее достижения. Чусовитина — первая в истории действующая спортсменка, чье имя включено в международный Зал Славы спортивной гимнастики.
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Жан Беленюк, греко-римская борьба, Украина
30-летний Беленюк является многократным чемпионом мира и Европы по греко-римской борьбе. На Европейских играх в 2015 и 2019 годах стал чемпионом и серебряным призером.
На Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро-2016 он получил золотую медаль.
После участия в Играх-2020 Беленюк может завершить спортивную карьеру, поэтому в этом году должен выложиться на все сто.
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Скай Браун, скейтбординг, Великобритания
12-летняя Скай Браун — самая молодая участница Олимпийских игр за всю историю. В этом году в Токио она будет выступать в новом для Игр виде спорта — скейтбординге.
На счету юной спортсменки не только большое количество наград, но и травм. Переломы черепа, разрыв живота и легких, реанимация и даже уговоры родителей не остановили ее жажду к занятиям скейтбордингом.
— Мои родители не хотели, чтобы я так долго каталась на скейтборде. Но я просто чувствовала, что не могу остановить катание. Я сказала им, что мне необходимо кататься на скейте. Это одно из моих любимых дел. У вас одна жизнь, и вы должны наслаждаться ею, — заявила Скай в интервью изданию The Guardian.
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Симона Байлз, гимнастика, США
24-летняя американка получила большую славу на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Там она завоевала четыре золотые награды и одну бронзовую.
Байлз установила абсолютный рекорд в истории чемпионата мира, став 19-кратной чемпионкой. В истории спортивной гимнастики девушка занимает второе место по количеству наград на чемпионатах мира и Олимпиадах, их у нее 30.
После 2019 года она не участвовала в соревнованиях до этой весны. Поэтому выступление Байлз на Летних Олимпийских играх 2020 в Токио является довольно ожидаемым.
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Азиф Султани, каратэ, Олимпийская сборная беженцев
Афганец Азиф Султани выступает на Олимпиаде в сборной беженцев, статус которых официально подтвердила Организация Объединенных Наций.
В возрасте семи лет он сбежал из родной страны в Иран из-за преследования. Султани рассказывал, что в детстве часто испытывал издевательства, побои и дискриминацию из-за отсутствия документов.
Отец предложил ему заниматься боевыми искусствами для самообороны. Парень устроил тренировочную площадку возле дома и собирал друзей, а сейчас будет бороться за победу на Олимпийских играх в Токио.
— Я хотел бы стать тем человеком, который подает сигнал о надежде миллионам других детей-беженцев во всем мире. Я вижу себя в каждом из них.
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Ремко Эвенепул, велоспорт, Бельгия
Ремко Эвенепул в свои 21 стал настоящей звездой велоспорта на родине. Но его карьере в один момент мог прийти конец.
В 2020 году спортсмен, набрав большую скорость во время заезда, влетел в ограждение. Ужасные кадры с инцидентом облетели весь мир.
Парень получил перелом таза, после чего возвращение в спорт было делом не из легких. Однако, в этом году Ремко — участник Олимпиады-2020 в японском Токио. Спортсмен надеется привезти домой как минимум одно золото.
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Новак Джокович, теннис, Сербия
34-летний серб является одним из лучших игроков в истории тенниса. По состоянию на июль 2021 года Джокович занимает первое место по сумме заработанных призовых — более $151 млн.
Новак Джокович выигрывал в трех турнирах Большого шлема — Australian Open, Roland Garros и Wimbledon.
В 2008 году он получил серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине, а в этом году вернется в надежде улучшить результат.
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Ольга Харлан, фехтование, Украина
В этом году 30-летняя Ольга Харлан в четвертый раз будет представлять национальную сборную Украины на Олимпийских играх. В 2008 году она получила золото в Пекине, в 2012 году — бронзу в Лондоне, а Олимпиада в Рио-де-Жанейро принесла спортсменке две бронзы.
Харлан шесть раз побеждала на чемпионатах мира, восемь раз в чемпионатах Европы, дважды на Универсиадах и один раз в Европейских играх в Баку-2015.
Нечего и говорить о количестве серебряных и бронзовых наград в арсенале украинки. В 2016 году имя Ольги Харлан было вписано в международный Зал славы Международной федерации фехтования.
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Украина на Олимпийских играх-2020 в Токио
В этом году сборная Украины на Летних Олимпийских играх в Токио представлена 157 спортсменами. Это наименьшее количество лицензий, которое получила национальная сборная за всю историю выступлений.
Украинцам прогнозируют 14-е место на Олимпиаде и 21 медаль. Больше о шансах Украины на Олимпийских играх, читайте в материале.
Фото: Елиуд Кипчоге, Элина Свитолина,Икее Рикако,УНИАН Скай Браун,Симона Байлс, Азиф Султани, Ремко Эвенепул, Ольга Харлан