С 23 июля по 8 августа в Токио, столице Японии, состоится важнейшее спортивное событие планеты — Летние Олимпийские игры-2020.

На соревнования съедутся более 11 тыс. спортсменов из 205 стран мира. За медали будут бороться лучшие из лучших, которые подтверждали свой профессионализм на отечественных и международных аренах и годами готовились к участию в Олимпиаде.

Факты ICTV рассказывают о спортсменах со всей планеты, за которыми стоит наблюдать на Олимпийских играх в Токио.

Летние Олимпийские игры в Токио-2020 — за кем стоит наблюдать

Элиуд Кипчоге, легкая атлетика, Кения

36-летний кенийский бегун восемь раз становился победителем международных марафонов. В его профессиональной карьере это четвертая Олимпиада.

В 2016 году он завоевал золото в Рио-де-Жанейро. Элиуду Кипчоге удалось впервые в истории побить рекорд — он преодолел двухчасовой барьер и пробежал марафон за 1:59:40. Правда, рекорд официально не засчитали, поскольку забег прошел не на официальном мероприятии.

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Элина Свитолина, теннис, Украина

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина отправилась на соревнования в Токио уже в новом статусе — жены.

— Для Украины это очень важно, и я обязательно сделаю все возможное, чтобы хорошо подготовиться. Моя цель — выиграть медаль, — сообщала Элина перед началом соревнований.

На Олимпиаде-2016 Свитолиной удалось дойти до четвертьфинала. В течение 2017-2019 годов теннисистка была третьей в списке первых ракеток мира в рейтинге WTA.

За свою карьеру она одержала победу на 15 турнирах WTA в одиночном разряде, и на двух — в парном. Дважды доходила до полуфинала Большого шлема и четыре раза до 1/4.

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Икее Рикако, плавание, Япония

Икее Рикако всего 21 год, за свою карьеру она трижды становилась бронзовым призером Чемпионатов мира на короткой воде. На Азиатских играх она шесть раз получала золото и два раза серебро.

После ряда побед о спортивной карьере ей пришлось забыть. Вместо борьбы за медали Икее начала борьбу за жизнь — ей поставили диагноз лейкемия в феврале 2019 года.

Летом прошлого года пловчиха сообщила, что вылечилась от болезни, однако ее способности к плаванию остались на уровне младшей школы. Благодаря упорным тренировкам уже весной 2021 года девушка получила лицензию на Летние Олимпийские игры-2020 в Токио.

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Оксана Чусовитина, гимнастика, Узбекистан

46-летняя Оксана Чусовитина — единственная гимнастка, участвовавшая в Олимпийских играх семь раз. Это зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса. От Олимпиады в Токио спортсменка также не отказалась.

Чусовитина дебютировала на Олимпийских играх в 1992 году в Барселоне и вместе с командой получила золото. В 2008 году опорный прыжок в Баку принес ей золотую медаль.

Кроме того, гимнастка является трехкратной чемпионкой мира и двукратной победительницей Азиатских игр. И это не все ее достижения. Чусовитина — первая в истории действующая спортсменка, чье имя включено в международный Зал Славы спортивной гимнастики.

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Жан Беленюк, греко-римская борьба, Украина

30-летний Беленюк является многократным чемпионом мира и Европы по греко-римской борьбе. На Европейских играх в 2015 и 2019 годах стал чемпионом и серебряным призером.

На Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро-2016 он получил золотую медаль.

После участия в Играх-2020 Беленюк может завершить спортивную карьеру, поэтому в этом году должен выложиться на все сто.

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Скай Браун, скейтбординг, Великобритания

12-летняя Скай Браун — самая молодая участница Олимпийских игр за всю историю. В этом году в Токио она будет выступать в новом для Игр виде спорта — скейтбординге.

На счету юной спортсменки не только большое количество наград, но и травм. Переломы черепа, разрыв живота и легких, реанимация и даже уговоры родителей не остановили ее жажду к занятиям скейтбордингом.

— Мои родители не хотели, чтобы я так долго каталась на скейтборде. Но я просто чувствовала, что не могу остановить катание. Я сказала им, что мне необходимо кататься на скейте. Это одно из моих любимых дел. У вас одна жизнь, и вы должны наслаждаться ею, — заявила Скай в интервью изданию The Guardian.

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Симона Байлз, гимнастика, США

24-летняя американка получила большую славу на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Там она завоевала четыре золотые награды и одну бронзовую.

Байлз установила абсолютный рекорд в истории чемпионата мира, став 19-кратной чемпионкой. В истории спортивной гимнастики девушка занимает второе место по количеству наград на чемпионатах мира и Олимпиадах, их у нее 30.

После 2019 года она не участвовала в соревнованиях до этой весны. Поэтому выступление Байлз на Летних Олимпийских играх 2020 в Токио является довольно ожидаемым.

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Азиф Султани, каратэ, Олимпийская сборная беженцев

Афганец Азиф Султани выступает на Олимпиаде в сборной беженцев, статус которых официально подтвердила Организация Объединенных Наций.

В возрасте семи лет он сбежал из родной страны в Иран из-за преследования. Султани рассказывал, что в детстве часто испытывал издевательства, побои и дискриминацию из-за отсутствия документов.

Отец предложил ему заниматься боевыми искусствами для самообороны. Парень устроил тренировочную площадку возле дома и собирал друзей, а сейчас будет бороться за победу на Олимпийских играх в Токио.

— Я хотел бы стать тем человеком, который подает сигнал о надежде миллионам других детей-беженцев во всем мире. Я вижу себя в каждом из них.

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Ремко Эвенепул, велоспорт, Бельгия

Ремко Эвенепул в свои 21 стал настоящей звездой велоспорта на родине. Но его карьере в один момент мог прийти конец.

В 2020 году спортсмен, набрав большую скорость во время заезда, влетел в ограждение. Ужасные кадры с инцидентом облетели весь мир.

Парень получил перелом таза, после чего возвращение в спорт было делом не из легких. Однако, в этом году Ремко — участник Олимпиады-2020 в японском Токио. Спортсмен надеется привезти домой как минимум одно золото.

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Новак Джокович, теннис, Сербия

34-летний серб является одним из лучших игроков в истории тенниса. По состоянию на июль 2021 года Джокович занимает первое место по сумме заработанных призовых — более $151 млн.

Новак Джокович выигрывал в трех турнирах Большого шлема — Australian Open, Roland Garros и Wimbledon.

В 2008 году он получил серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине, а в этом году вернется в надежде улучшить результат.

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Ольга Харлан, фехтование, Украина

В этом году 30-летняя Ольга Харлан в четвертый раз будет представлять национальную сборную Украины на Олимпийских играх. В 2008 году она получила золото в Пекине, в 2012 году — бронзу в Лондоне, а Олимпиада в Рио-де-Жанейро принесла спортсменке две бронзы.

Харлан шесть раз побеждала на чемпионатах мира, восемь раз в чемпионатах Европы, дважды на Универсиадах и один раз в Европейских играх в Баку-2015.

Нечего и говорить о количестве серебряных и бронзовых наград в арсенале украинки. В 2016 году имя Ольги Харлан было вписано в международный Зал славы Международной федерации фехтования.

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Украина на Олимпийских играх-2020 в Токио

В этом году сборная Украины на Летних Олимпийских играх в Токио представлена 157 спортсменами. Это наименьшее количество лицензий, которое получила национальная сборная за всю историю выступлений.

Украинцам прогнозируют 14-е место на Олимпиаде и 21 медаль. Больше о шансах Украины на Олимпийских играх, читайте в материале.

Фото: Елиуд Кипчоге, Элина Свитолина,Икее Рикако,УНИАН Скай Браун,Симона Байлс, Азиф Султани, Ремко Эвенепул, Ольга Харлан