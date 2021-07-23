Уже в пятницу, 23 июля, состоится торжественное открытие Олимпийских игр-2020 в Токио — самых престижных спортивных соревнований.

Сборная Украины в Олимпиаде примет участие в составе 157 человек. Это наименьшее количество за всю историю выступлений сборной на летних олимпийских играх.

Некоторых олимпийцев дисквалифицировали за допинг, а некоторые не выполнили нормативы. Несмотря на это, эксперты прогнозируют хорошие результаты для сборной.

В Токио украинцы имеют шансы завоевать больше медалей, чем на предыдущих летних Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Тогда Украине досталось два золота, пять серебряных медалей и четыре бронзовые.

Какие шансы у сборной Украины на Олимпийских играх-2020, выяснили Факты ICTV.

Олимпийские игры в Токио: шансы сборной Украины на медали

Согласно последнему прогнозу компании Gracenote, на Олимпийских играх в Токио сборная Украины займет 14-е место и получит 21 награду — восемь золотых, пять серебряных и всем бронзовых медалей. Первое место прочат США, второе — России, а третье — Китаю.

Платформа Olympic Medals Predictions предусматривает 15 медалей для украинцев. Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что также ожидает 13-15 медалей.

Греко-римская борьба

На медаль в греко-римской борьбе претендует борец и народный депутат Жан Беленюк. Беленюк завоевал серебро на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Дважды был чемпионом мира, трижды чемпионом Европы.

Также Беленюк принес Украине золото на Европейских играх в 2019 году. Кроме этого, в его арсенале золотые и бронзовые медали.

Ранее он сообщал, что может завершить спортивную карьеру после участия в Олимпийских играх-2020 в Токио.

Легкая атлетика

Несмотря на юный возраст, получить медаль на Олимпиаде-2020 в прыжках в высоту планирует 19-летняя легкоатлетка Ярослава Магучих. В июне спортсменка стала победительницей молодежного чемпионата Европы.

Магучих побила 22-летний рекорд россиянки, прыгнув в высоту на 2.00 м. На других чемпионатах и ​​мировых турнирах легкоатлетка завоевала семь золотых и одну серебряную медаль.

23-летняя Юлия Левченко также имеет шансы завоевать победу для сборной в прыжках в высотку. За свою карьеру на международной арене легкоатлетка трижды была золотой призером, дважды серебряным и бронзовым.

Претендентом на медаль в прыжках в длину является Марина Бех-Романчук. Она имеет ряд золотых медалей на украинских турнирах, и три на мировых.

В метании молота одержать победу может 20-летний Михаил Кохан. Перед отъездом на Олимпийские игры-2020 Кохан стал чемпионом Европы среди молодежи в Таллинне. В мировых и европейских чемпионатах на его счету еще четыре золота и одно серебро.

Фехтование

Железным претендентом на медаль является Ольга Харлан, которая выступит на Олимпиаде уже четвертый раз. Харлан является шестикратной чемпионкой мира, а каждое ее участие в Олимпиаде приносило Украине медаль.

В 2008 году она получила золото в Пекине, в 2012 году в Лондоне ей досталась бронза, а на последних играх — в Рио-де-Жанейро украинская фехтовальщица принесла стране серебро и бронзу.

Дзюдо

Шансы на медаль прогнозируют 21-летней чемпионке мира Дарье Билодид. В 2019 году киевлянка уже праздновала победу в Токио — на Чемпионате мира по дзюдо.

В апреле Билодид стала серебряным призером чемпионата Европы-2021 в Лиссабоне (Португалия).

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Бокс

В боксе большие надежды возлагают на 25-летнего харьковчанина — Александра Хижняка. В составе сборной Украины он впервые выступит на Олимпиаде, однако за плечами боксера победа на Чемпионате мира, на чемпионате Европы и на Европейских играх.

Из 78 боев Хижняка 66 оказались победными.

Спортивная гимнастика

Отличиться в этом виде спорта может 28-летний Игорь Радивилов. В этом году он в третий раз отправился на Олимпийские игры.

В 2012 году в Лондоне опорный прыжок Радивилова принес бронзу Украине. За последние годы гимнаст получил три золота на чемпионатах Европы.

Плавание

24-летний Михаил Романчук является чемпионом Европы 2018 и серебряным призером 2017. В 2019 году Романчуку удалось побить мировой рекорд в плавании на 1,5 километра свободным стилем.

А через год пловец финишировал на дистанции 800 метров в 7:25:73, установив новый рекорд Европы.

В 2014 году он участвовал в юношеских Олимпийских играх, получив две медали — золотую и серебряную.

Пулевая стрельба

Заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира и олимпийская чемпионка Елена Костевич будет бороться за победу в пулевой стрельбе на Олимпийских играх-2020 в Токио.

В 2004 году она взяла золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, а Игры-2012 в Лондоне принесли спортсменке две серебряные награды.

Прыжки в воду

В этом году самым молодым участником Олимпиады от Украины стал 15-летний Алексей Середа. Прыгун стал самым молодым чемпионом Европы в 13 лет.

В этом году ему досталось золото на Чемпионате Европы в Будапеште.

Олимпийские игры-2020 в Токио (Япония) должны были состояться в прошлом году, однако их отменили из-за пандемии коронавируса. Олимпиаду решили провести в 2021 году, однако название оставили.

Соревнования начнутся 23 июля, а церемония закрытия состоится 8 августа. Зрителей на Олимпийские игры в этом году не допускают.

Подробнее об Олимпийских играх-2020 в Токио читайте в материале.

Фото: ФЛАУ, Ukrainian Diving Federation, НОК, Getty Images, УНИАН