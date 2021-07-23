Сегодня, 23 июля, проходит церемония открытия летних Олимпийских игр 2020 в Токио. В мероприятии также приняли участие и наши 158 спортсменов.

Знаменосцем Украины на открытии Олимпиады-2020 стали олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

Однако не все украинские спортсмены смогли присутствовать на церемонии открытия Олимпиады-2020 в связи с ограничениями, которые накануне ввели власти Японии из-за коронавируса.

Остальные участники должны прибыть в Токио не раньше, чем за пять дней до старта соревнований. Поэтому те, у кого соревнования начнутся после 28 августа, не могли приехать в Японию.