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Факты / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Церемония открытия Олимпийских игр 2020 в Токио: первые фото с выхода Украины

збірна україни олімпіада

Сегодня, 23 июля, проходит церемония открытия летних Олимпийских игр 2020 в Токио. В мероприятии также приняли участие и наши 158 спортсменов.

збірна україни олімпіада 2020

Знаменосцем Украины на открытии Олимпиады-2020 стали олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

Однако не все украинские спортсмены смогли присутствовать на церемонии открытия Олимпиады-2020 в связи с ограничениями, которые накануне ввели власти Японии из-за коронавируса.

Остальные участники должны прибыть в Токио не раньше, чем за пять дней до старта соревнований. Поэтому те, у кого соревнования начнутся после 28 августа, не могли приехать в Японию.

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Расписание соревнований на Олимпийских играх 2020 в Токио

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