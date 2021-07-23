Украина на Олимпиадах 1996-2016: фото, достижения и история

Уже 23 июля стартуют летние Олимпийские игры в Токио. В спортивных соревнованиях Олимпиады 2020 примут участие 158 украинцев в 25 видах спорта. Это будут седьмые Игры для Украины в истории независимости.

Факты ICTV предлагают вспомнить все достижения Украины на Олимпиадах в период с 1996 по 2016 год.

Олимпийские игры 1996 в Атланте

Это были самые первые летние Игры для украинских спортсменов. Тогда Украина проявив себя, получила 23 медали: девять золотых, две серебряных и 12 бронзовых. Национальная сборная заняла девятое место в медальном зачете.

231 олимпиец представлял независимое государство Украина в Атланте.

Первую бронзовую медаль для Украины завоевал борец греко-римского стиля Андрей Калашников. Он стал третьим в весовой категории до 52 кг.

В то же время его коллега Вячеслав Олейник, который боролся в категории до 90 кг, получил первое золото.

17-летняя Лилия Подкопаева стала главной героиней на этой Олимпиаде. Она завоевала золото, став чемпионкой в ​​абсолютном первенстве, вольных упражнениях, а также завоевала серебряную медаль на колоде.

Украинский гимнаст Рустам Шарипов завоевал золото, продемонстрировав свои способности в упражнениях на параллельных брусьях. Кроме того, в составе сборной Украины, спортсмен получил еще и бронзу в командном первенстве.

Получила победу рекордсменка мира и действующая чемпионка мира в легкоатлетическом тройном прыжке Инесса Кравец. Она стала первой легкоатлеткой, установившей рекорд — 15,33 м.

Также порадовал украинцев тяжеловес Тимур Таймазов. Он получил золото, выступив в категории до 108 кг и установив рекорд мира в рывке (235 кг) и вместе с тем олимпийский рекорд в сумме (430 кг).

Также две медали украинцы завоевали в художественной гимнастике. Екатерина Серебрянская стала абсолютной чемпионкой Игр-1996. Интересно, что девушка за победу боролась с другой украинской гимнасткой Еленой Витриченко, которая получила бронзу.

Это был первый случай в нашей истории, когда на олимпийский пьедестал одновременно поднялось двое украинских спортсменов.

Также триумфально выступил и известный украинский боксер Владимир Кличко в весовой категории более 91 кг. В Атланте он сумел завоевать золото.

Стоит вспомнить и баскетболисток сборной Украины, которые под руководством Владимира Рыжова заняли четвертое место.

Девушки получили статус сильнейших на собственном континенте, уступая лишь сборным США, Бразилии и Австралии.

Олимпийские игры 2000 в Сиднее

Украина получила 23 медали (три золотых, 10 серебряных, 10 бронзовых), и заняла 21 место на Играх.

230 атлетов представляли Украину.

В вольной борьбе в весовой категории до 58 кг серебряную медаль получил Евгений Буслович. Также одним серебром ограничились борцы греко-римского стиля. Получил его в весовой категории до 97 кг Давид Салдадзе.

Легкоатлетическая сборная получила на Играх-2000 только две бронзы. Ими завладели Елена Говорова — тройной прыжок и Роман Щуренко — прыжки в длину.

Проявили себя в Сиднее украинские боксеры. Хоть и не получили золота, но команда Дмитрия Сосновского привезла с Игр пять медалей в 11-ти весовых категориях.

Серебро выиграли — Андрей Котельник (до 60 кг) и Сергей Доценко (до 67 кг), бронзу — Владимир Сидоренко (до 51 кг), Сергей Данильченко (до 54 кг) и Андрей Федчук (до 81 кг).

Дебютная Олимпиада для 19-летней пловчихи Яны Клочковой также оказалась триумфальной. В Сиднее спортсменка получила две золотые медали и одну серебряную.

Клочкова выиграла с мировым рекордом 400-метровку (4.33,59) и олимпийским рекордом — 200-метровку (2.10,68), а на 800-метровке вольным стилем заняла второе место.

Одессит Николай Мильчев принес Украине золото. В стендовой стрельбе, скит, он выбил максимальные 150 баллов и установил олимпийский рекорд.

Это был один из самых ярких триумфов в украинской олимпийской истории.

Олимпийские игры 2004 в Афинах

Украина завоевала 22 медали (восемь золотых, пять серебряных, девять бронзовых) и заняла 12 место.

Страну представляли 239 атлетов.

Отметим, что Олимпиада 2004 стала для украинцев по-настоящему триумфальным и одновременно скандальной.

Золотую медаль, которую завоевал толкатель ядра Юрий Билогон, через восемь лет пришлось вернуть. Ведь проба-В на допинг дала положительный результат.

Также пришлось вернуть и бронзу полученную девушками из четверки парной в академической гребле. Допинг нашли в одной из представительниц квартета Елены Олефиренко.

Во второй раз молниеносно на Играх проявила себя пловчиха Яна Клочкова. Она опять получила две золотые медали на двух комплексных дистанциях: 400-метровку выиграла с результатом 4.34,83, 200-метровку — 2.11,14.

Борец Ирина Мерлени, завоевавшая золото в финале весовой категории до 48 кг, стала первой чемпионкой по женской борьбе.

Также получил золото борец вольного стиля в весовой категории до 66 кг, трехкратный чемпион мира Эльбрус Тедеев.

Свой долгожданный триумф в 2004 году Тедеев посвятил одному из своих тренеров Борису Савлохову, который накануне Олимпиады умер от сердечного приступа в тюрьме.

Золото на Играх-2004 принесла тяжеловес Наталья Скакун в категории до 63 кг. Также она установила олимпийский рекорд — 242,5 кг в сумме двоеборья.

Еще два золота Украины подарили гимнаст Валерий Гончаров в упражнениях на брусьях и Юрий Никитин в прыжках на батуте.

Отметилась и женская сборная по гандболу, получив бронзу. Подопечные Леонида Ратнера одержали единую олимпийскую награду, ведь после этого их на Играх не было. На Олимпиаде-2020 украинцев тоже не будет.

Самым большим разочарованием на Олимпиаде-2004 стали боксеры, не одержавшие ни одной победы. Причина такого поражения — новый тренерский штаб, который неправильно сформировал состав команды.

Олимпийские игры 2008 в Пекине

На счету Украины 22 медали: семь золотых, четыре серебряных, 11 бронзовых. Сборная возглавила 11 место в медальном зачете.

На соревнования поехал крупнейший по числу состав сборной за годы независимости — 243.

В Пекине Украина завоевала наибольшее количество медалей — сначала их было 27. Однако из-за допинга, который находили после соревнований в повторных пробах, награды приходилось возвращать, в результате имеем 22 медали.

Получила золото в легкоатлетическом семиборье Наталья Добрынская с суммой 6 733, а ее коллега Людмила Блонская — серебро.

Однако через два дня после триумфа в организме Людмилы обнаружили допинг. Поэтому ее лишили медали и пожизненно дисквалифицировали из спорта.

Между тем украинские атлетики Ирина Лещинская и Наталья Тобиас справедливо выиграли серебро и бронзу в беге на 800 м.

Золото для Украины получили наши фехтовальщицы в командном первенстве саблисток. Самый молодой квартет олимпийского турнира сенсационно победил россиянок в ¼ финала (45:34) и американок в ½ финала (45:39).

В состав квартета входили Ольга Харлан, Елена Хомровая, Галина Пундик и Ольга Жовнир. Определяющая роль в получении золота принадлежит 17-летней Харлан, которая провела восемь результативных атак и принесла победу.

Победил на Играх-2008 и 19-летний боксер из Одесской области Василий Ломаченко в весовой категории до 57 кг.

Кроме золота, Василий получил трофей для самых техничных бойцов Игр — Кубок Вэла Баркера.

Также Украине принесли золото Александр Петров в стрельбе из скоростного пистолета с 25-метрового расстояния, и Артур Айвазян в стрельбе из положения лежа из пневматической винтовки с 50-метрового расстояния.

Олимпийские игры 2012 в Лондоне

Украина выиграла 20 медалей (шесть золотых, четыре серебряных, 10 бронзовых) и заняла 14 место.

На эти соревнования поехало от Украины 238 спортсменов.

На Олимпиаде-2012 отличились в первую очередь легкоатлеты. Украинская команда благодаря Елизавете Брызгиной, Олеси Повх, Кристине Стуй и Марине Ремень завоевала бронзу в эстафете 4х100 м.

Также Украина получила еще одну легкоатлетическую бронзу через пять лет после Игр-2012 в связи с дисквалификацией атлетов из России.

В августе 2016 одесситка Юлия Паратова также получили дополнительную бронзу Игр-2012 из-за дисквалификации золотой и бронзовой призеров весовой категории до 53 кг в тяжелой атлетике — казахстанки Зульфии Чиншанло и молдаванки Кристины Иову.

Но и в Украины отобрали золото тяжеловеса Алексея Торохтия, серебро легкоатлета-копьеметателя Александра Пятницы и бронзу тяжелоатлетки Юлии Калины из-за допинга.

На Играх-2012 блестяще выступили украинские боксеры, завладевшие пятью медалями в семи весовых категориях.

В частности, золото у Василия Ломаченко (до 60 кг) и Александра Усика (до 91 кг), серебро у Дениса Беринчика (до 64 кг), бронза у Тараса Шелестюка (до 69 кг) и Александра Гвоздика (до 81 кг).

Завоевали золото и женская сборная четверки парной в академической гребле. Екатерина Тарасенко, Наталья Довгодько, Анастасия Коженкова и Яна Дементьева лишили шансов на победу соперниц.

Красивую победу в гребном спринте во время гонки каноэ-одиночек на 200 м получил Юрий Чебан.

Еще одно золото завоевала фехтовальщица Яна Шемякина, которая выиграла личное первенство шпажисток, победив в финале чемпионку Пекина-2008 Бритту Хайдеман из Германии.

Кроме того, Инна Осипенко-Радомская завоевала серебро в соревнованиях байдарок-одиночек на 200 и 500 м, Елена Костевич — бронзу в стрельбе из пневматического пистолета с 10-ти и 25-метровой расстояний.

Олимпийские игры 2016 в Рио-де-Жанейро

На счету в Украины 11 медалей (две золотых, пять серебряных, четыре бронзовых) и 31 место.

Украина была представлена ​​тогда наименьшим в истории количеством участников — 205.

Эти Игры считаются наихудшими для Украины. Причина — запущенность мест (бассейны, стадионы, залы), где готовятся украинские олимпийцы и новые ограничения от Всемирного антидопингового агентства, которое запретило мельдоний (восстановительный препарат для спортсменов).

Гимнаст Олег Верняев стал звездой в Рио, получив золото за упражнения на брусьях и серебро в личном многоборье. Однако Игры в Токио олимпиец пропустит из-за подозрения в употреблении мельдония.

Каноист Юрий Чебан принес второе золото родине на коронной 200-метровке. В финале Юрий выиграл у другого воспитанника украинской школы гребли Валентина Демьяненко, который выступал за Азербайджан.

Теперь на Игры-2020 Юрий едет в роли главного тренера сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ. Он будет помогать приобретать олимпийские медали подопечным.

Получил бронзу на Олимпиаде-2016 легкоатлет Богдан Бондаренко, который показал одинаковый результат с земляком Андреем Проценко и британцем Робби Грабаржем, опередив их по количеству попыток.

Фехтовальщица Ольга Харлан довела количество собственных олимпийских медалей до четырех в Рио-2016. Так, в команде вместе с Алиной Комащук, Еленой Кравацкой и Еленой Ворониной Харлан, уступив в финале россиянкам, получила серебряную награду. А в личном первенстве стала третьей, уступив в полуфинале россиянке Яне Егорян.

К сожалению, во второй раз в истории наши боксеры остались без медалей. От Украины тогда поехало четверо боксеров-мужчин. Все они проиграли в стартовых раундах.

Читайте Расписание соревнований на Олимпийских играх 2020 в Токио

Фото: УНИАН, НОК Украины, Украина