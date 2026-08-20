Министерству обороны Украины необходимо предоставить реальные предложения, чтобы изменить процесс проведения мобилизации. Также необходимы решения по контрактам и ротациям для украинских воинов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о мобилизации в Украине

По словам верховного главнокомандующего, мобилизация в Украине должна стать более человечной.

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– Все, что касается мобилизации и контрактов. Все, что касается ротации наших воинов. Нужны реальные решения и предложения, – утверждает он.

Зеленский объяснил, что ожидает от Минобороны и Вооруженных сил Украины системной совместной работы в этом направлении.

Президент считает, что важно провести аудит всех договоренностей Украины с партнерами: что удалось реализовать и до сих пор остается в ожидании. По его мнению, противовоздушная оборона и антибаллистика – это приоритет, особенно перед зимой.

По словам Зеленского, новоназначенный министр обороны Евгений Хмара имеет большой опыт в проведении операций по дипстрайкам еще со времен своей работы в Службе безопасности Украины.

В то же время президент выразил надежду, что в дальнейшем украинских операций станет еще больше. А также Зеленский убежден, что Хмара будет лично заниматься этим вопросом.

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