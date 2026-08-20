Требуются реальные решения: Зеленский об изменениях в мобилизации и ротациях
- Президент Владимир Зеленский поручил Министерству обороны и ВСУ подготовить реальные решения по реформированию мобилизации, а также урегулированию вопросов контрактов и ротаций военнослужащих.
- Кроме этого, Зеленский отметил необходимость аудита оборонных договоренностей с партнерами, назвав приоритетами усиление ПВО, антибаллистики и расширение украинских дипстрайков.
Министерству обороны Украины необходимо предоставить реальные предложения, чтобы изменить процесс проведения мобилизации. Также необходимы решения по контрактам и ротациям для украинских воинов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский о мобилизации в Украине
По словам верховного главнокомандующего, мобилизация в Украине должна стать более человечной.
– Все, что касается мобилизации и контрактов. Все, что касается ротации наших воинов. Нужны реальные решения и предложения, – утверждает он.
Зеленский объяснил, что ожидает от Минобороны и Вооруженных сил Украины системной совместной работы в этом направлении.
Президент считает, что важно провести аудит всех договоренностей Украины с партнерами: что удалось реализовать и до сих пор остается в ожидании. По его мнению, противовоздушная оборона и антибаллистика – это приоритет, особенно перед зимой.
По словам Зеленского, новоназначенный министр обороны Евгений Хмара имеет большой опыт в проведении операций по дипстрайкам еще со времен своей работы в Службе безопасности Украины.
В то же время президент выразил надежду, что в дальнейшем украинских операций станет еще больше. А также Зеленский убежден, что Хмара будет лично заниматься этим вопросом.