Президентка Еврокомиссии назвала ПВО самым срочным приоритетом для Украины
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Россия массово обстреливает гражданскую инфраструктуру Украины, пытаясь отомстить и компенсировать свое поражение во время войны.
- Она подчеркнула, что поставки средств ПВО являются самым срочным приоритетом для защиты украинцев от вражеских атак.
Российская Федерация проигрывает полномасштабную войну против Украины, которую сама и начала. Именно поэтому продолжает массированные обстрелы по разным городам, чтобы компенсировать свое поражение.
Об этом заявила президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
Еврокомиссия о ракетах для Украины
По мнению Урсулы фон дер Ляен, мотивы России остаются ясными. По ее словам, страна-агрессор мстит, нанося удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
По ее словам, Европейская комиссия сотрудничает со странами-членами ЕС и с партнерами, чтобы поддержать противоракетный потенциал Украины. Она объяснила, что это необходимо, чтобы у Украины были средства для предотвращения человеческих жертв.
Урсула фон дер Ляен убеждена, что средства для ПВО – это самый срочный приоритет для Украины.
В ночь на 20 августа Россия массированно атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также реактивными дронами. По информации Воздушных сил ВСУ, основным направлением удара стали город Киев и область.