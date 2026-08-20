Российская Федерация проигрывает полномасштабную войну против Украины, которую сама и начала. Именно поэтому продолжает массированные обстрелы по разным городам, чтобы компенсировать свое поражение.

Об этом заявила президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Еврокомиссия о ракетах для Украины

По мнению Урсулы фон дер Ляен, мотивы России остаются ясными. По ее словам, страна-агрессор мстит, нанося удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.

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По ее словам, Европейская комиссия сотрудничает со странами-членами ЕС и с партнерами, чтобы поддержать противоракетный потенциал Украины. Она объяснила, что это необходимо, чтобы у Украины были средства для предотвращения человеческих жертв.

Урсула фон дер Ляен убеждена, что средства для ПВО – это самый срочный приоритет для Украины.

В ночь на 20 августа Россия массированно атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также реактивными дронами. По информации Воздушных сил ВСУ, основным направлением удара стали город Киев и область.

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