Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения бывшей вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной. Ей определен залог в размере 6 млн грн.

Об этом сообщила Апелляционная палата ВАКС.

ВАКС оставил без изменений меру пресечения для Стефанишиной

— 20 августа 2026 года Апелляционная палата ВАКС оставила в силе постановление следственного судьи ВАКС от 06.08.2026 о применении к бывшей вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины меры пресечения в виде 6 млн грн залога, — говорится в сообщении.

Отмечается, что коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы стороны защиты.

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Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит, — добавили в ВАКС.

Залог за Стефанишину уже внесен. На подозреваемую возложен ряд процессуальных обязанностей.

Она должна являться по вызову к детективам, прокурору и в суд, сообщать об изменении места жительства и воздерживаться от общения с определенным кругом лиц.

Напомним, 6 августа ВАКС избрал Стефанишиной меру пресечения в виде залога на сумму 6 млн грн. Также суд обязал ее являться по вызову детективов НАБУ, сообщать об изменении места жительства и не общаться со свидетелями по делу.

Прокуратура просила определить залог в размере 13,3 млн грн.

Стефанишина заявляла, что не имеет средств для внесения определенного ВАКС залога, однако будет искать необходимую сумму.

Экс-вице-премьера подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании. По версии следствия, она не указала в декларации две квартиры в Киеве, расходы на их ремонт, аренду жилья, пользование автомобилем Mercedes-Benz, оплату авиабилетов и лечение матери.

13 августа юридическая фирма Ильяше” внесла за Стефанишину определенный судом залог.

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