Российский Первый канал во время трансляции церемонии открытия летних Олимпиады-2020 в Токио перед выходом на стадион команды Украины включил рекламу.

Администрация канала объяснила такие действия коммерческими обязательствами. Трансляцию восстановили через несколько минут, когда на стадион в Токио вышла сборная Уругвая.

«Первый канал» в момент выхода сборной Украины ушел на рекламу. Это объяснили «коммерческими обязательствами», так как церемония длится очень долго. pic.twitter.com/5jS7iKC4uk — Газета.Ru (@GazetaRu) July 23, 2021

— Первый канал на момент выхода сборной Украины пошел на рекламу, — отметил телеканал Дождь.

Церемония открытия Олимпиады-2020 в Токио

Праздничное шоу из-за пандемии коронавируса проходило без зрителей. На трибуны допустили менее тысячи человек — только официальных лиц и спонсоров Игр.

Сократили и делегации спортсменов от каждой страны.

Олимпиаду открыл император Японии Нарухито. Интересно, что его дед Хирохито открывал Игры в Токио-1964 и Саппоро-1972, а отец Акихито — в Нагано-1998.

Слово взяла и глава оргкомитета Олимпиады Сейко Хасимото. Она поздравила спортсменов и гостей, а также поблагодарила медиков.

— Здесь представлено видение нашего мира, — сказала Хасимото.

В это время в небо взлетели две тысячи дронов, образовав форму земли под исполнение песни Джона Леннона и Йоко Оно Imagine.

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Затем прозвучала олимпийская клятва.

— Мы обещаем принять участие в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила в духе честной игры, вовлеченности и равенства. Вместе мы солидарны и обязуемся заниматься спортом без допинга, без мошенничества, без какой-либо дискриминации. Мы делаем это ради чести наших команд, из уважения к фундаментальным принципам олимпизма и для того, чтобы с помощью спорта сделать мир лучше, — сказано в клятве спортсменов.

Знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия стали спортсменка по пулевой стрельбе Елена Костевич и шпажист Богдан Никишин.

Украина прогнозируют 14-е место на Олимпиаде и 21 медаль. Среди претендентов на победу — Жан Беленюк, Элина Свитолина, Ярослава сваи магучие, Ольга Харлан, Александр Хижняк и другие.