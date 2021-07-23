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Факты / Спорт
Абрамова Юлія |

Открытие Олимпиады: на выходе сборной Украины российский канал включил рекламу

олімпіада

Российский Первый канал во время трансляции церемонии открытия летних Олимпиады-2020 в Токио перед выходом на стадион команды Украины включил рекламу.

Администрация канала объяснила такие действия коммерческими обязательствами. Трансляцию восстановили через несколько минут, когда на стадион в Токио вышла сборная Уругвая.

— Первый канал на момент выхода сборной Украины пошел на рекламу, — отметил телеканал Дождь.

Церемония открытия Олимпиады-2020 в Токио

Праздничное шоу из-за пандемии коронавируса проходило без зрителей. На трибуны допустили менее тысячи человек — только официальных лиц и спонсоров Игр.

Сократили и делегации спортсменов от каждой страны.

Олимпиаду открыл император Японии Нарухито. Интересно, что его дед Хирохито открывал Игры в Токио-1964 и Саппоро-1972, а отец Акихито — в Нагано-1998.

Слово взяла и глава оргкомитета Олимпиады Сейко Хасимото. Она поздравила спортсменов и гостей, а также поблагодарила медиков.

— Здесь представлено видение нашего мира, — сказала Хасимото.

В это время в небо взлетели две тысячи дронов, образовав форму земли под исполнение песни Джона Леннона и Йоко Оно Imagine.

 

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Допис, поширений Tokyo 2020 (@tokyo2020)

Затем прозвучала олимпийская клятва.

— Мы обещаем принять участие в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила в духе честной игры, вовлеченности и равенства. Вместе мы солидарны и обязуемся заниматься спортом без допинга, без мошенничества, без какой-либо дискриминации. Мы делаем это ради чести наших команд, из уважения к фундаментальным принципам олимпизма и для того, чтобы с помощью спорта сделать мир лучше, — сказано в клятве спортсменов.

Знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия стали спортсменка по пулевой стрельбе Елена Костевич и шпажист Богдан Никишин.

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Украина прогнозируют 14-е место на Олимпиаде и 21 медаль. Среди претендентов на победу — Жан Беленюк, Элина Свитолина, Ярослава сваи магучие, Ольга Харлан, Александр Хижняк и другие.

Источник: Дождь

Фото: Dreamstime

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