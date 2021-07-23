Відкриття Олімпіади: на виході збірної України російський канал включив рекламу

Російський Перший канал під час трансляції церемонії відкриття літніх Олімпіади-2020 в Токіо перед виходом на стадіон команди України увімкнув рекламу.

Адміністрація каналу пояснила такі дії комерційними зобов’язаннями. Трансляцію відновили за декілька хвилин, коли на стадіон в Токіо виходила збірна Уругваю.

«Первый канал» в момент выхода сборной Украины ушел на рекламу. Это объяснили «коммерческими обязательствами», так как церемония длится очень долго. pic.twitter.com/5jS7iKC4uk — Газета.Ru (@GazetaRu) July 23, 2021

– Перший канал на момент виходу збірної України пішов на рекламу, – зауважив телеканал Дождь.

Церемонія відкриття Олімпіади-2020 в Токіо

Святкове шоу через пандемію коронавірусу проходило без глядачів. На трибуни допустили менше тисячі осіб – лише офіційних осіб і спонсорів Ігор.

Скоротили й делегації спортсменів від кожної країни, що з’являлися на параді.

Олімпіаду відкрив імператор Японії Нарухіто. Цікаво, що його дід Хірохіто відкривав Ігри в Токіо-1964 і Саппоро-1972, а батько Акіхіто – в Нагано-1998.

Слово взяла і глава оргкомітету Олімпіади Сейко Хасімото. Вона привітала спортсменів і гостей, а також подякувала медикам.

– Тут представлено бачення нашого світу, – сказала Хасімото.

В небо злетіли дві тисячі дронів, утворивши форму землі під виконання пісні Джона Леннона і Йоко Оно Imagine.

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Згодом пролунала олімпійська клятва.

– Ми обіцяємо взяти участь в цих Олімпійських іграх, поважаючи і дотримуючись правил в дусі чесної гри, залученості і рівності. Разом ми солідарні і зобов’язуємося займатися спортом без допінгу, без шахрайства, без будь-якої дискримінації. Ми робимо це заради честі наших команд, з поваги до фундаментальних принципів олімпізму і для того, щоб за допомогою спорту зробити світ кращим, – сказано в клятві спортсменів.

Прапороносцями збірної України на церемонії відкриття стали спортсменка із кульової стрільби Олена Костевич і шпажист Богдан Нікішин.

Україні прогнозують 14-те місце на Олімпіаді та 21 медаль. Серед претендентів на перемогу – Жан Беленюк, Еліна Світоліна, Ярослава Магучіх, Ольга Харлан, Олександр Хижняк та інші.