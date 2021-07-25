Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин получил бронзу на Олимпийских Играх-2020. Это вторая медаль Украины на спортивных соревнованиях в Токио.

Об этом сообщил НОК Украины и олимпийская команда на своей странице в социальной сети Facebook.

— Поздравляем спортсмена, его отца и тренера Дмитрия Рейзлина и всю Украину. Гордимся вами, — отметил Национальный олимпийский комитет Украины.

В поединке за бронзовую медаль он победил итальянца Андреа Сантарелли со счетом 15:12. Его победа — историческая. Это первая мужская индивидуальная награда по фехтованию в истории Украины. Президент Владимир Зеленский поздравил Рейзлина с победой на соревнованиях.

— Поздравляем и продолжаем болеть за наших спортсменов! — подчеркнул Зеленский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Игорь Рейзлин стал единственным украинским шпажистов, которому удалось пройти в 1/2 финала. Фехтовальщики Роман Свичкар и Богдан Никишин выбыли в первом раунде.

Первую награду для нашей страны в Олимпийских играх завоевала дзюдоистка Дарья Билодид, которая получила бронзовую медаль. Сегодня в Токио разыграют 18 комплектов наград 32-х летних Олимпийских Игр.