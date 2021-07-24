Украинка Дарья Билодид, которая получила в первый день соревнований в рамках Олимпийских игр 2020 бронзовую медаль, поделилась своими эмоциями после получения первой в истории награды для нашей страны в женском дзюдо на Олимпиаде.

По ее словам, спортсменка отдала сегодня все силы на соревнованиях. Впечатлениями украинки поделился НОК Украины и олимпийская команда на своей странице в социальной сети Facebook.

Билодид отметила, что последнюю схватку она проводила на голден скор, которая была невероятно тяжелой и изнурительной. По словам украинки, для нее было важно настроиться.

— Очень помогла мама, которая является и моим тренером, настраивала меня, нашла нужные слова. Чувствовала и поддержку наших на арене, — отметила дзюдоистка.

Билодид добавила, что два года в Японии назад она выиграла 33 чемпионат мира по дзюдо, но это совсем другой опыт для украинской спортсменки. В Токио сейчас проходят Олимпийские игры 2020, которые продлятся до 8 августа. От Украины в соревнованиях примут участие 157 спортсменов.

Во время игр в Киеве работают две фан-зоны, на которых проведут более 50 мастер-классов. Всего в этом году на Олимпиаде 2020 в играх примут участие более 11 тыс. спортсменов из 205 стран мира.

Фото: НОК Украины