В Токио лодка, перевозившая телевизионное оборудование, сорвала начало соревнований по триатлону на Олимпиаде 2020. Она слишком близко подплыла к мостику, с которого стартовали спортсмены.

Из-за этого лодка преградила путь для почти половины участников и они не смогли прыгнуть в воду. Пока ее пытались убрать с территории, некоторые пловцы все же оказались в воде за лодкой.

An absolutely WILD start to the men’s triathlon. A TV boat with twin outboard motors was sitting in the way as the starting gun was fired, then tried to reverse out as the athletes dove into the water. It caused a race restart, but luckily no one was injured. pic.twitter.com/TKkPbaWNSK — Joe Pompliano (@JoePompliano) July 25, 2021

После такого старта триатлонисты были вынуждены вернуться на мостик. Им удалось возобновить соревнования через 10 минут. Золото на Олимпиаде по триатлону взял представитель Норвегии Кристиан Блюмменфельт, серебро досталось Великобритании, а бронза — Новой Зеландии.

Олимпиада 2020 стартовала в Токио 23 июля и продлится до 8 августа. Перед началом третьего соревновательного дня на Олимпийских играх лидером медального зачета остается Китай.

США после провального старта Олимпиады уже вышли на второе место. Япония, которая является хозяйкой соревнований, на третьем месте. Украинцы смогли завоевать две бронзы и находятся на 32-м месте.

Подробнее ознакомиться с медальным зачетом Олимпиады 2020 можно в нашем материале.

Источник: Insider