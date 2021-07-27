Боксер Анна Лысенко, которая представляет Украину на Олимпийских играх 2020 в Токио, поделилась впечатлениями от победного боя с марокканкой Умаим Белахбиб.

В первом бою на Олимпиаде-2020 Анна Лысенко одолела представительницу Марокко со счетом 5:0.

По словам Анны, она ожидали от себя только победы, несмотря на то, что это ее дебютный бой на турнире.

— Чувствовала, что выиграю. Знала, что это первый бой. Иногда зажимает психологически, но я постаралась абстрагироваться. Знала соперницу, я с ней боксировала в Болгарии, побеждала, — делится Лысенко.

По словам спортсменки, соперница Умаим Белахбиб — это грязная боксерка, которая никак не удивила.

— Она — грязный боксер, были моменты в этом бою: идет в стык головой, бьет открытой перчаткой по спине и затылку. Поэтому была задача — не сильно бить ее, а набирать очки и работать чисто.

Как добавила Анна, она постаралась, насколько это могло получиться.

— Теперь уже тренер будет говорить, которые есть ошибки, — отметила спортсменка.

29-летняя украинка Анна Лысенко боролась с Умаим Белахбиб на соревнованиях в весовой категории 69 кг и получила триумф.

Уже в пятницу, 30 июля, Лысенко встретится с представительницей Турции Бусеназ Сюрменелли в 1/4 финала турнира.

Источник: Sport.ua

Фото: ФБУ