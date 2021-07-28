Шестая ракетка мира и первая ракетка Украины Элина Свитолина прошла в полуфинал на теннисном турнире Олимпийских игр-2020.

В четвертьфинале украинка обыграла итальянку Камилу Джорджи со четом 6:4, 6:4.

Этот этап был менее напряженным, чем предыдущие раунды, где Свитолиной нужно было три сета, чтобы одолеть своих соперниц.

Украинка впервые в карьере вошла в эту стадию Олимпийских игр.

????????????Історична перемога Світоліної у Токіо-2020!!!

Українка Еліна Світоліна переграє у двох сетах італійку Камілу Джорджі — 6:4, 6:4 і вперше в історії українського жіночого тенісу виходить у півфінал одиночного розряду на Олімпійських іграх.

Так тримати, вболіваємо!

????ITF pic.twitter.com/NbF1DslihO — НОК України (@OlympicUA) July 28, 2021

Исторической является победа и для украинского женского тенниса, ведь это впервые, когда представители страны выходят в полуфинал одиночного разряда на Олимпийских играх.

Соперница Свитолиной в 1/2 финала определится после дуэли между испанкой Паулой Бадосой и чешкой Маркетой Вондрушевой.

Украинские теннисистки сестры Людмила и Надежда Киченок остановились в шаге от полуфинала парного турнира Олимпийских игр в Токио.

На пути к наградам наши спортсменки уступили представительницам ОКР Веронике Кудерметовой и Елене Весниной. Счет встречи – 2:6, 1:6.

Источник: НОК