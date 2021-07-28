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Факты / Спорт
Тетяна Забожко |

Элина Свитолина вышла в полуфинал Олимпиады-2020 в Токио

Еліна Світоліна

Шестая ракетка мира и первая ракетка Украины Элина Свитолина прошла в полуфинал на теннисном турнире Олимпийских игр-2020.

В четвертьфинале украинка обыграла итальянку Камилу Джорджи со четом 6:4, 6:4.

Этот этап был менее напряженным, чем предыдущие раунды, где Свитолиной нужно было три сета, чтобы одолеть своих соперниц.

Украинка впервые в карьере вошла в эту стадию Олимпийских игр.

Исторической является победа и для украинского женского тенниса, ведь это впервые, когда представители страны выходят в полуфинал одиночного разряда на Олимпийских играх.

Соперница Свитолиной в 1/2 финала определится после дуэли между испанкой Паулой Бадосой и чешкой Маркетой Вондрушевой.

Украинские теннисистки сестры Людмила и Надежда Киченок остановились в шаге от полуфинала парного турнира Олимпийских игр в Токио.

На пути к наградам наши спортсменки уступили представительницам ОКР Веронике Кудерметовой и Елене Весниной. Счет встречи – 2:6, 1:6.

Источник: НОК

Фото: Getty Images

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