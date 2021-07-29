Киев — это мы! Динамо представило два комплекта формы на сезон-2021/22

Киевское Динамо презентовал сразу два комплекта футбольной формы на сезон-2021/22.

Главный комплект формы выполнен в бело-голубых цветах с ромбовыми элементами. Выездной комплект формы повторяет домашний экземпляр, но выполнен в голубых и темно-синих цветах.

— Новые комплекты формы — это современная интерпретация спортивной одежды 90-х годов, которая отличается разнообразными принтами и яркими цветами. Также, это дань уважения победам клуба в течение последнего десятилетия ХХ века, кульминацией которого стало завоевание восьми титулов чемпионов Украины и пяти Кубков Украины, — говорится на сайте бело-синих.

Дизайн экипировки разработал американский бренд спортивной одежды New Balance.

На джерси размещен шеврон клуба Динамо Киев, флаг Украины, логотип спортивного бренда и лозунг: Киев — это мы, символизирующий единство команды с городом и фанатами.

В презентации формы приняли участие футболисты клуба Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Богдан Леднев и Григорий Бущан.

Новый комплект бело-синих доступен для покупки в Fan-shop клуба на НСК Олимпийский, онлайн и интернет-магазине New Balance с 29 июля. А с 30 июля форма появится в продаже в концептуальных магазинах бренда New Balance.

В новом комплекте подопечные Мирчи Луческу впервые сыграют 1 августа против ровенского Вереса во втором туре УПЛ.

New Balance и Динамо продолжили свое сотрудничество и подписали контракт еще на три сезона в 2023/24.

Читайте Киевское Динамо усилилось венесуэльским форвардом из ДАК 1904

Фото: ФК Динамо Киев