29 июля на Олимпийских играх 2020 в Токио украинский боксер Александр Хижняк, который соревнуется в весовой категории до 75 кг, успешно прошел в 1/4 финала. По этому случаю в Министерстве внутренних дел Украины поздравили нашего бойца с победным поединком.

— Украинский пограничник в четвертьфинале Олимпийских игр, — пишут в МВД.

Как добавили в ведомстве, Хижняк показал мощный бокс и сломил сопротивление своего соперника из Японии Юито Мориваки.

— Несомненное преимущество на протяжении всех трех раундов увенчалось единогласным решением судей. Следующий бой состоится 1 августа. Болеем за наших, — отметили в МВД.

Что известно об Александре Хижняке

Александр Хижняк родом из Полтавы. В 2017 году он завладел титулом чемпиона мира, чемпиона Европы в весе до 75 кг, а в 2015 году стал бронзовым призером Европейских игр в весе до 81 кг.

Кроме того, Александр является заслуженным мастером спорта Украины. Ранее выступал в полупрофессиональной лиге WSB за команду Украинские атаманы.

Также спортсмен является инструктором спортивной команды Государственной пограничной службы.

В четверг Александр Хижняк победил в 1/8 финала в весовой категории до 75 кг представителя Японии Юито Мориваки (5:0).

В четвертьфинале спортсмен сразится с Еури Седеньо из Доминиканской Республики.