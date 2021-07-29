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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Свитолина уступила в полуфинале Олимпиады-2020 и поборется за бронзу

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в полуфинальном матче в одиночном разряде на летних Олимпийских играх 2020 в Токио встречалась с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.

В первом сете украинка уступила сопернице со счетом 3:6, а во второй партии — 1:6.

Теннисистки провели на корте 1 час и 5 минут, за которые Элина сделала один эйс и допустила три двойные ошибки. У чешки ни одной подачи на вылет и две двойные ошибки.

В первом сете Свитолина отдала Вондроушевой три свои подачи и взяла две у соперницы. Во втором — Маркета смогла взять две подачи украинки.

В другом матче 1/2 финала швейцарская теннисистка Белинда Бенчич обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в трех сетах — 7:6, 4:6, 6:3.

Таким образом, Свитолина померяется силами в матче за бронзу именно с казашкой Рыбакиной. Игра состоится 31 июля.

В четвертьфинале турнира Свитолина одержала победу над представительницей Италии Камилой Джорджи — 6:4, 6:4.

Вондрушова победила в матче с испанкой Паулой Бадосой, которая снялась после первого сета (3:6).

Фото: Dreamstime

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