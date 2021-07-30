29 июля состоялся матч Ворскла — КуПС в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Встреча состоялась в Полтаве на стадионе Ворскла им. Бутовского и завершилась со счетом 2:3

Матч Ворскла — КуПС — обзор

В первом тайме обе команды играли на уровне и не уступила.

Уже на 47-й минуте полтавская Ворскла наконец-то открыла счет. Оливье Тилль результативно пробил вратаря соперников.

Не долго праздновали полтавчане, потому что за две минуты финны сравняли счет благодаря Себбану, который точно попал по воротам.

Ничейный результат заставил хозяев поля собраться и принести результат.

На 55-й минуте Скляр снова вывел полтавчан вперед, забив головой мяч.

Однако в конце Ворскла, расслабившись, упустила свой шанс на победу.

На 92-й минуте полтавчане пропустили, Ниссили забил гол и перевел матч в овертайм.

И на 111-й Рангель обеспечил КуПСу проход в третий этап Лиги конференций, забив победный гол.

Матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между Ворсклой и КуПСом закончился со счетом 2:3.

Таким образом Ворскла выбывает из Лиги конференций. А финский КуПС поборется в третьем раунде или с казахской Астаной или греческим Арисом.

Голы: Тилль 48, Скляр 55 — Себбан 49, Ниссиля 90 + 3, Рангель 111

Ворскла: Резник, Чеснаков (Луизао, 105 + 1), Тамм, Бондаренко, Пердута, Пуцлин (Челядин, 63), Тилль, Якубу (Кушниренко, 79), Скляр (Яворский, 72), Кани (Пешич, 105), Степанюк (Вакула, 105 + 1).

Запасные: Ткаченко, Исенко, Луизао, Пешич, Яворский, Кравчук, Челядин, Эсеола, Кушниренко, Вакула.

КуПС: Крейдль, Хямяляйнен (Ниссиля, 62), Тойвомяки, Томас (Хейнонен, 85), Каррильо (Хаарала, 81), Узочукву, Попович (Рангель, 62), ведь-Боатенг, Себбан, Удо, Янис Икауниекс (Нибали, 91 ).

Запасные: Риссанен, Нибали, Рангель, Юрю, Ярвинена, Хейнонен, Ниссиля, Видьеског, Хаарала.

Фото: Ворскла