Террорист и член КСИР? У стрелка Форуги хотят отобрать золото Игр-2020

Правозащитники из группы United for Navid призвали Международный олимпийский комитет отобрать у иранского стрелка Джавада Форуги золотую медаль.

В стрельбе из пневматического пистолета на дистанции десять метров он набрал 244,8 балла. Такой результат позволил 41-летнему спортсмену установить новый олимпийский рекорд.

Правозащитники на своем сайте опубликовали открытое заявление, в котором утверждают, что Форуги является членом террористической организации.

— Компания United For Navid считает вручение золотой олимпийской медали стрелку Джаваду Форуги не только катастрофой для иранского спорта, но и для международного сообщества, особенно для репутации МОК. 41-летний Форуги действующий и давний член террористической организации. В частности, Корпуса стражей исламской революции (КСІР), который насчитывает большую историю зверств и убийств не только иранцев, протестующих там, но и невинных людей в Сирии, Ираке и Ливане, — говорится на сайте организации.

В МОК пришло письмо от United For Navid в начале этого года, где предупреждалось о возможном присутствии военных или политиков, которые будут выступать как спортивные представители от Ирана, но в МОК на это не отреагировали.

Правозащитники отметили, что вручение медали члену террористической организации является оскорблением для других спортсменов и черным пятном для Международного олимпийского комитета. В United for Navid призвали немедленно провести расследование и приостановить выдачу медалей до его завершения.

Украинец Павел Коростылев вышел в финал стрельбы из пневматического пистолета, но остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место с результатом 198,9 балла.

Источник: United For Navid