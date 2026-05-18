Вечером в понедельник, 18 мая, в Деснянском районе Киева во время конфликта мужчина произвел два выстрела и забаррикадировался в квартире.

В результате стрельбы никто не получил ранений, сообщает полиция Киева.

Стрельба в Киеве 18 мая: что известно

— По предварительной информации, местный житель во время конфликта со знакомыми произвел два выстрела, после чего заперся в квартире. Пострадавших в результате происшествия нет, — говорится в сообщении.

В настоящее время на место прибыли полицейские и спецназовцы, со стрелком велись переговоры.

Впоследствии правоохранители задержали нарушителя. Продолжаются следственные действия.

Возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

Фото: Полиция Киева

