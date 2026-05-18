После переменчивой весны июнь кажется идеальным моментом, чтобы наконец привести волосы в порядок.

Погода стабилизируется, жара еще не становится слишком изнурительной, а значит, стрижки, окрашивание и восстановление дают заметно лучший результат.

Лунный календарь стрижек на июнь 2026 года поможет не просто выбрать дату, но и понять, когда волосы лучше реагируют на изменения, а когда стоит сделать паузу.

Когда лучше стричь волосы в июне 2026 года

В июне хорошо заметна разница между первой и второй половиной месяца: сначала период больше подходит для укрепления волос и поддержания формы прически, а ближе к концу месяца — для роста и более ощутимых изменений образа.

Это особенно удобно для тех, кто хочет либо быстрее отрастить волосы к сезону отпусков, либо сделать стрижку, которая дольше будет оставаться аккуратной даже в жару.

Фазы Луны в июне 2026 года и их влияние на волосы

Растущая Луна (16–29 июня) — лучший период для тех, кто хочет быстро отрастить волосы. В это время стрижки придают волосам легкость, а пряди выглядят более живыми и объемными.

Полнолуние (30 июня) — волосы могут стать менее послушными, поэтому кардинальные изменения имиджа лучше отложить и сосредоточиться на бережном уходе.

Убывающая Луна (1–14 июня) — хорошее время для укрепления волос. Стрижка в этот период помогает дольше сохранять форму и может уменьшить ломкость кончиков.

Последняя четверть (8 июня) — благоприятный момент для уходовых процедур без резких экспериментов.

Новолуние (15 июня) — нежелательный день для стрижек, ведь волосы могут непредсказуемо реагировать на любые изменения.

Первая четверть (22 июня) — удачный период для обновления прически без радикального изменения длины или цвета.

Лунный календарь стрижек на июнь 2026 года

Лучшие дни для стрижки в июне 2026 года — 6, 12, 19 и 25 число. В этот период можно рассчитывать на хороший результат: волосы легче укладываются, выглядят более блестящими и быстрее восстанавливаются после процедур.

Нежелательными для стрижек считаются 4, 5, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 24, 29 и 30 июня — в эти дни волосы могут стать слабее или хуже реагировать на любые изменения.

Уход за волосами в июне 2026 года по фазам Луны

На растущей Луне (16–29 июня) стоит делать акцент на окрашивании, увлажнении и питании — волосы лучше воспринимают уход и быстрее растут.

В период убывающей Луны (до 15 июня) эффективны будут процедуры для укрепления: маски, очищение кожи головы и уход против сухости.

Во время новолуния (15 июня) лучше избегать любых вмешательств — даже обычная подстрижка может дать не тот результат, на который вы рассчитывали.

В день полнолуния (30 июня) стоит ограничиться легким уходом без агрессивных процедур.

