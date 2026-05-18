Президент Владимир Зеленский одобрил украинским спецслужбам и Силам обороны новые операции против России.

Он подчеркнул, что ни одна жертва в Украине из-за российского государственного безумия не останется без возмездия.

Зеленский одобрил новые операции против РФ

— Путин, конечно, отложил деньги на войну, но точно не столько, чтобы воевать бесконечно. Каждый наш ответный удар, каждый наш совместный с партнерами шаг, шаг давления – все это подталкивает Россию к завершению своей войны, — отметил глава государства в вечернем обращении в понедельник, 18 мая.

По словам президента, в настоящее время значительное количество регионов РФ находится в состоянии банкротства, и Владимир Путин ведет Россию к банкротству.

Сейчас смотрят

Зеленский заявил, что Украина фиксирует и будет разрушать все схемы, которые Россия использует для заработка средств.

Также он поблагодарил “друзей” украинской разведки, которые помогают выявлять российские схемы обхода санкций.

— Я благодарен всем нашим воинам и каждому нашему производителю оружия за то, что агрессору больно, и за то, что каждая жертва в Украине от ударов России, от российского государственного безумия – каждая жертва не остается без справедливого возмездия, – подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что согласовал с украинскими спецслужбами и Силами обороны новые операции.

— Мы возвращаем российскую захватническую войну домой, в то единственное место, откуда война и пришла… Я согласовал нашим специальным службам и нашим Силам обороны Украины новые операции, – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что ответы на российский террор являются “вполне справедливыми”.

По его словам, если раньше атака десяти украинских дронов по территории РФ считалась событием, то теперь “сотни наших дальнобойных санкций” круглосуточно наносят удары по стране-агрессору.

Экономические потери России от войны

Владимир Зеленский заявил о сокращении добычи нефти в РФ, падении объемов нефтепереработки и усугублении банковского кризиса.

Глава государства также озвучил оценки потерь России в результате войны против Украины, сославшись на данные разведки.

– Наша Служба внешней разведки Украины получила новые российские документы с оценкой потерь страны-агрессора от войны. И важно, что это именно российская внутренняя оценка, которую они пытаются скрыть и от мира, и от внутренней российской аудитории, – отметил он.

По словам президента, одним из ключевых показателей является сокращение количества активных нефтяных скважин.

Еще одним индикатором Зеленский назвал сокращение объемов нефтепереработки как минимум на 10% всего за несколько месяцев этого года.

Кроме того, президент заявил о серьезных проблемах в банковском секторе РФ.

По его информации, 11 финансовых учреждений готовятся к полной ликвидации из-за проблем, которые невозможно решить другими способами.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.