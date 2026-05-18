Президент США Дональд Трамп заявил о перенесении запланированной на завтра атаки на Иран по просьбе лидеров стран Персидского залива.

Об этом американский лидер написал в сети Truth Social.

— Меня попросили эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бин Заид Аль Нахайян отложить запланированную военную атаку на Исламскую Республику Иран, которая была запланирована на завтра, — отметил он.

По словам Трампа, сейчас ведутся серьезные переговоры, и лидеры региона считают, что будет заключено соглашение, очень выгодное для США, стран Ближнего Востока и государств за его пределами.

Президент США подчеркнул, что это соглашение будет включать “отсутствие ядерного оружия у Ирана”.

— Исходя из моего уважения к вышеупомянутым лидерам, я дал указание министру обороны Питу Хэгсету, председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Дэниэлу Кейну и Вооруженным силам Соединенных Штатов, что мы не будем осуществлять запланированную атаку на Иран завтра, — отметил он.

В то же время он добавил, что Вашингтон готов к “полномасштабному крупному удару по Ирану в любой момент”, если не будет достигнуто приемлемое соглашение.

Напомним, в Белом доме сочли недостаточным обновленное мирное предложение, которое Иран направил в воскресенье, поэтому Трамп готовился нанести удар.

Как сообщили Axios два американских чиновника, во вторник, 18 мая, президент США должен был собрать свою команду по национальной безопасности для обсуждения военных вариантов.

Высокопоставленный чиновник США в понедельник утром заявил изданию, что, если Иран не изменит свою позицию, Соединенным Штатам придется продолжать переговоры “через бомбы”.

С начала войны Трамп как минимум шесть раз продлевал дедлайны и откладывал запланированные атаки на Иран.

