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Факти / Спорт
Абрамова Юлія |

Білоруську легкоатлетку насильно вивозять з Токіо. Вона просить притулку в Європі

Білоруську легкоатлетку насильно вивозять з Токіо. Вона просить притулку в Європі

Білоруську легкоатлетку Христину Тимановську депортують з олімпійського Токіо. Представники білоруської нацкоманди насильно вивозять спортсменку в Білорусь.

Як повідомляє Telegram-канал РБ головного мозку, Тимановську можуть заарештувати вдома через її висловлювання.

Представники білоруської нацкоманди терміново купили їй квиток на літак, тепер везуть з речами в аеропорт.

Напередодні Тимановська різко розкритикувала білоруське спортивне начальство, що зобов’язало її брати участь в естафеті 4 по 400 метрів без згоди спортсменки.

Пропагандисти звинуватили білоруську олімпійку в нестриманій поведінці.

У Тимановської мав відбутися старт на 200 метрів, представники збірної її не допускають і відправляють до Мінська.

Легкоатлетка має намір шукати притулку в Європі. Про це спортсменка повідомила Єврорадіо.

Вона розповіла, що досі перебуває в аеропорту Токіо і чекає на прибуття представників білоруської діаспори до Японії.

За даними Білоруського фонду спортивної солідарності, Тимановська планує попросити притулок в посольстві Австрії в Токіо.

Раніше спортсменка розповіла, що в аеропорт її доставили два члена білоруської делегації: психолог і невідомий з НОК Білорусі. Як з’ясувалося пізніше, це начальник відділу міжнародних відносин НОК Білорусі Василь Юрчик і замдиректора РЦОП з легкої атлетики Артур Шумак.

НОК Білорусі, за даними Telegram-каналу РБ головного мозку, це організація, яка повністю контролюється сім’єю Олександра Лукашенка, а зокрема – його сином Віктором.

За інформацією білоруської делегації на Олімпіаді-2020, лікарі видали висновок про емоційно-психологічний стан спортсменки, після чого було прийнято рішення відкликати її заявку на наступні змагання.

Так сталося, що стан бігуна викликав питання у лікарів після її критики спортивних чиновників.

Джерело: РБ головного мозга

Фото: Христина Тимановська

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