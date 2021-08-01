Білоруську легкоатлетку Христину Тимановську депортують з олімпійського Токіо. Представники білоруської нацкоманди насильно вивозять спортсменку в Білорусь.

Як повідомляє Telegram-канал РБ головного мозку, Тимановську можуть заарештувати вдома через її висловлювання.

По информации от подписчика, который находится на месте событий, Тимановская в присутствии полиции пытается отказаться от посадки на самолет. https://t.co/FqK4TznQbi — РБ головного мозга (@belamova) August 1, 2021

Представники білоруської нацкоманди терміново купили їй квиток на літак, тепер везуть з речами в аеропорт.

Напередодні Тимановська різко розкритикувала білоруське спортивне начальство, що зобов’язало її брати участь в естафеті 4 по 400 метрів без згоди спортсменки.

Пропагандисти звинуватили білоруську олімпійку в нестриманій поведінці.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений • Спортсмен с душой тренера • (@kristi_timanovskaya)

У Тимановської мав відбутися старт на 200 метрів, представники збірної її не допускають і відправляють до Мінська.

Легкоатлетка має намір шукати притулку в Європі. Про це спортсменка повідомила Єврорадіо.

Вона розповіла, що досі перебуває в аеропорту Токіо і чекає на прибуття представників білоруської діаспори до Японії.

За даними Білоруського фонду спортивної солідарності, Тимановська планує попросити притулок в посольстві Австрії в Токіо.

Раніше спортсменка розповіла, що в аеропорт її доставили два члена білоруської делегації: психолог і невідомий з НОК Білорусі. Як з’ясувалося пізніше, це начальник відділу міжнародних відносин НОК Білорусі Василь Юрчик і замдиректора РЦОП з легкої атлетики Артур Шумак.

НОК Білорусі, за даними Telegram-каналу РБ головного мозку, це організація, яка повністю контролюється сім’єю Олександра Лукашенка, а зокрема – його сином Віктором.

За інформацією білоруської делегації на Олімпіаді-2020, лікарі видали висновок про емоційно-психологічний стан спортсменки, після чого було прийнято рішення відкликати її заявку на наступні змагання.

Так сталося, що стан бігуна викликав питання у лікарів після її критики спортивних чиновників.

Джерело: РБ головного мозга

Фото: Христина Тимановська