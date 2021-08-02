Плодотворные пять лет: УАФ официально подтвердила уход Шевченко из сборной

Контракт главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко и его тренерского штаба завершился 30 июля 2021 года.

В 2020 году исполком УАФ предложил коучу продлить соглашение до конца 2022 года, однако Шевченко попросил договор по условиям 1+1,5, поскольку надеялся после окончания Евро-2020 перейти на клубную работу.

Об этом сам коуч неоднократно говорил в своих интервью.

По этой причине УАФ пошла на встречу тренеру и согласилась на такие условия.

Украинская ассоциация футбола выразила благодарность Шевченко и его штабу за проделанную в последние пять лет работу.

В частности, за успешное выступление на Евро-2020, где сборная Украины смогла пробиться в восьмерку сильнейших сборных континента.

По данным УАФ, 9 августа пройдет экстренное заседание исполкома, на котором будет принято решение о назначении нового тренерского штаба, поскольку уже 1 сентября пройдет ответный матч отбора на Мундиаль 2022 года.

Напомним, накануне Шевченко заявил об окончании своего контракта с УАФ и уходе с поста главного тренера сборной Украины.

Он отметил, что проведенные пять лет с главной командой страны доказали, что украинские спортсмены способны играть в современный футбол.

Шевченко также отметил, что благодарен всем болельщикам как за поддержку сборной, так и за конструктивную критику.

Фото: УАФ