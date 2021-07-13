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Факты / Спорт
Тетяна Забожко |

Андрей Шевченко смотрел Евро-2020 на Уэмбли в компании сыновей

Андрій Шевченко з синами

Тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко матч между сборными Англии и Италии в финале Евро-2020 на стадионе Уэмбли в Лондоне смотрел вместе со своими сыновьями.

Фотографиями с семьей он поделился в социальной сети Facebook.

– Чудесное воскресенье спорта в Лондоне с моими ребятами! – подписал фото Андрей Шевченко.

Пользуясь случаем, тренер украинской сборной поздравил первую ракетку мира Новака Джоковича с шестой победой в Уимблдонском турнире.

– Поздравления моему великому другу Новаку Джоковичу с победой в чемпионате! История продолжается. Следующая остановка – Нью-Йорк! – заметил Андрей Шевченко.

Андрій Шевченко з сином
Андрій Шевченко з синами
Новак Джокович
Андрій Шевченко з сином
Андрій Шевченко з синами
Новак Джокович
Андрей Шевченко смотрел Евро-2020 на Уэмбли в компании сыновей / 3 фотографии

11 июля в финале Евро-2020 сборная Италии победила команду Англии в серии пенальти со счетом 3:2, экстра-таймы завершились со счетом 1:1.

За напряженной игрой, кроме Шевченко с семьей, также наблюдали футболисты Дэвид Бекхэм и Луиш Фигу, актер Том Круз, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также герцоги Кембриджские с сыном принцем Джорджем.

Источник: Андрей Шевченко

Фото: Андрей Шевченко

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