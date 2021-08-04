Шахтер победил Генк в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов.

Стартовые составы

Генк: 26.Вандевордт; 5.Артеага; 23.Муньос; 3.Садик; 33.Лукуми; 8.Хейнен; 17.Грошовски (83, Эйтинг); 7.Ито; 10.Бонгонда; 11.Трезор Ндайишимий; 18.Онуачу (82, Дессерс).

Шахтер: 81.Трубин; 2.Додо; 5.Марлон; 49.Витао; 22.Матвиенко (64, Марлос); 8.Маркос Антонио (73, Степаненко); 27.Майкон; 38.Педриньо; 14.Тете (64, Исмаили); 19.Соломон (46, Алан Патрик); 23.Траоре (86, Дентиньо).

Матч завершился со счетом 1:2.

Голы забивали Пол Онуачу и Матеус Кардосо Лемос Мартинес, а также Алан Патрик.

Отметим, что в этом сезоне было отменено правило выездного гола. Это означает, что в случае ничьи Шахтер не получит преимущества.