Бывшему и.о. министра культуры и информационной политики Украины сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

По данным СМИ, речь идет о Ростиславе Карандееве.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко и пресс-служба Национальной полиции Украины.

Сейчас смотрят

Карандеева подозревают в содействии незаконному выезду мужчин за границу

В Национальной полиции сообщили, что в апреле этого года был заблокирован канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины под видом участия в международных музыкальных турне.

По версии следствия, для реализации схемы организаторы создали физическое лицо-предпринимателя, через которое оформляли гастроли вымышленной группы.

Стоимость участия в таком туре достигала $13 тыс.

В общей сложности, как утверждают правоохранители, 28 человек уже воспользовались этой схемой, еще 16 планировали выезд.

По словам Руслана Кравченко, в результате преступной схемы 8 мужчин призывного возраста уехали из Украины и до сих пор не вернулись.

В полиции отмечают, что в Министерство культуры подавали списки “музыкантов”, которые якобы должны выступать за границей с благотворительной целью, однако эти лица никакого отношения к музыке не имели.

Именно поэтому сначала пограничники отказали им в пересечении государственной границы.

— Но после этого глава министерства повторно направил письмо Государственной пограничной службе Украины с просьбой содействовать выезду этих же лиц уже как участников музыкальной группы. Именно это письмо стало документальным основанием для пересечения границы, отмечает Руслан Кравченко.

Впоследствии следствие установило вероятную причастность, кроме бывшего и. о. министра культуры, еще четыре человека.

— В ходе дальнейших мер полицейские установили причастность и других участников схемы — бывшего и.о. Министра культуры Украины и четырех граждан. Последние подыскивали клиентов, обсуждали условия гастролей, а эксчиновник визировал своей подписью письма-содействия от ведомства, — сообщили в Нацполиции.

СМИ отмечают, что речь идет о бывшем и.о. министра культуры Украины Ростиславе Карандееве.

Для финансовых операций подозреваемые использовали криптогаманцы и банковские счета.

19 июня пяти фигурантам сообщили о подозрениях по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная в составе организованной группы).

В Нацполиции и прокуратуре отмечают, что следствие продолжается, устанавливаются другие возможные участники схемы и дополнительные эпизоды.

Карандеев о вручении подозрения

В комментарии Суспильному Ростислав Карандеев подтвердил получение подозрения о выезде мужчин за границу.

— Я подтверждаю. Да, но смогу прокомментировать после того, как встречусь со следователем, ведущим это дело напрямую. Вы знаете, что люди уезжают за границу, да? И уезжают они не просто так. И сейчас, и раньше. И во времена моего руководства министерством выезжали за письмами содействия за подписью руководителя министерства. И один из таких выездов был тоже за письмом, подписанным мной, и люди не вернулись, — отметил бывший министр.

Напомним, в конце апреля Киевская областная прокуратура сообщила о разоблачении коррупционной схемы в Белоцерковском территориальном центре комплектования, которая позволяла военнообязанным избегать мобилизации за деньги.

По данным следствия, фигуранты организовали платный сервис по четким расценкам. В частности, аннулирование повесток обошлось от $1,5 до $2 тыс., снятие с розыска — около $5 тыс., а оформление фиктивного бронирования через предприятие со статусом критически важного — от $7 до $10 тыс.

Организаторами схемы были инструктор одного из отделов Белоцерковского ТЦК и его бывший коллега. К сделке также привлекли чиновника предприятия по производству спецодежды, которая формально оформляла работников для получения бронирования.

Правоохранители задержали фигурантов во время получения очередной неправомерной выгоды за снятие с розыска. Во время обысков у них изъяли документы, телефоны и наличные.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.