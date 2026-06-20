Власти Венгрии подтвердили отмену блокировки доступа к ряду украинских онлайн-медиа, которая была введена при правительстве премьер-министра Виктора Орбана в 2025 году.

Об этом сообщил министр социальных отношений и культуры Венгрии Золтан Тарр.

Разблокировка украинских СМИ в Венгрии: что известно

По словам венгерского министра, решение о восстановлении доступа к украинским медиаресурсам приняли совместно с Министерством иностранных дел страны.

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Тарр заявил, что блокирование украинских изданий было политическим решением предыдущей власти и не способствовало развитию отношений между двумя государствами.

В своем заявлении он напомнил, что в 2025 году правительство Орбана ограничило доступ к украинским медиа после того, как Украина заблокировала часть венгерских ресурсов из-за нарушения журналистских стандартов и распространения российской пропаганды.

— Медиа, которые распространяют российскую пропаганду, нельзя приравнивать к настоящей независимой прессе — ни в Венгрии, ни где-либо в мире, — заявил Золтан Тарр.

Также он отметил, что новая политика правительства должна быть направлена на развитие добрососедских отношений и улучшение положения венгерской общины.

— Наша задача — строить добрососедские отношения. И благодаря историческому соглашению за последние несколько недель мы достигли больше, чем предыдущее правительство за 16 лет, — подчеркнул министр.

О восстановлении доступа к украинским медиа ранее, 17 июня, сообщил посол Украины в Венгрии Федор Шандор.

Напомним, что венгерские интернет-провайдеры начали ограничивать доступ к украинским ресурсам в конце сентября 2025 года.

Это стало ответом на решение Украины заблокировать ряд венгерских порталов, которые, по оценке украинской стороны, распространяли российскую пропаганду и дезинформацию.

На фоне изменения подходов в отношениях с Украиной новое правительство Венгрии также ранее объявило о проверке другого резонансного эпизода — так называемого дела “золотого конвоя”.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поручил провести внутреннее расследование относительно действий венгерских силовиков после инцидента с задержанием автомобилей Ощадбанка при перевозке средств и золота.

По его словам, проверки должны провести Национальная налоговая и таможенная администрация, Антитеррористический центр и другие ответственные органы. Также Мадяр призвал генерального прокурора рассмотреть обстоятельства дела на фоне публикаций СМИ о возможной причастности представителей предыдущей власти.

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