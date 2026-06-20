Ночью против 20 июня Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупационных войск, в том числе по мосту через Генический пролив, зенитному комплексу Панцирь-С и пунктам управления беспилотниками.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Поражение моста в Геническе и комплекса Панцирь-С 20 июня: что известно

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что ночью против 20 июня украинские подразделения поразили автомобильный мост через Генический пролив в районе временно оккупированного Геническа Херсонской области.

Сейчас смотрят

— Указанный объект используется противником для обеспечения военной логистики между временно оккупированным Крымом и группировками российских войск на южном направлении, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Запорожской области был поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С, расположенный в районе населенного пункта Долинское.

Также накануне украинские силы нанесли удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами врага в районах Соледара в Донецкой области, Грозового в Запорожье и Теребрено в Белгородской области РФ.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны продолжают системно снижать возможности российской армии по ведению боевых действий против Украины.

Напомним, 18 июня и в ночь на 19 июня украинские военные нанесли удары по железнодорожным мостам в Крыму, местам сосредоточения российских войск в районе Северодонецка, состава горюче-смазочных материалов в Мариуполе и ряде других целей.

В частности, были атакованы железнодорожные мосты в районах Раздольного и Владиславовки во временно оккупированном Крыму, которые РФ использовала для военных перевозок и обеспечения снабжения оккупационной армии.

Кроме того, Генштаб подтвердил поражения комплексной установки переработки нефти, трех резервуаров РВС-10000 и один резервуар РВС-30000 на территории Московского НПЗ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.