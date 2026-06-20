Американская актриса Энн Хэтэуэй, известная по фильму Дьявол носит Прада, сообщила, что ждет третьего ребенка от своего мужа Адама Шульмана.

О беременности актриса сообщила на своей странице в Instagram.

Энн Хэтэуэй беременна: что известно

19 июня актриса опубликовала видео под песню Baby I’m Yours в исполнении Барбары Льюис.

Сейчас смотрят

В ролике Хэтэуэй появилась в свободном белом платье и показала округлый животик.

На кадрах видно, что актриса светится от счастья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anne Hathaway (@annehathaway)

После публикации видео журналисты издания People обратились к актрисе за комментарием, однако она не предоставила дополнительных подробностей.

Отметим, что будущий ребенок станет третьим для супругов.

Что известно об Энн Хэтэуэй, ее муже и детях

Энн Хэтэуэй – американская актриса и обладательница премий Оскар и Золотой глобус.

Мировую известность приобрела благодаря ролям в фильмах Дьявол носит Прада, Отверженные, Интерстеллар, Дневники принцессы и ряд других кинопроектов.

Со своим мужем – актером Адамом Шульманом – Энн Хэтэуэй познакомилась в 2008 году.

Энн Хэтэуэй и Адам Шульман поженились в 2012 году.

В одном из интервью британскому Harper’s Bazaar Хэтэуэй вспоминала, что еще в начале знакомства была уверена, что выйдет замуж именно за Шульмана.

В настоящее время пара воспитывает двух сыновей — 10-летнего Джонатана и 6-летнего Джека.

Ранее актриса откровенно рассказывала, что в 2015 году пережила выкидыш.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.