Энн Хэтэуэй беременна: в семье звезды Дьявол носит Прада будет пополнение
Американская актриса Энн Хэтэуэй, известная по фильму Дьявол носит Прада, сообщила, что ждет третьего ребенка от своего мужа Адама Шульмана.
О беременности актриса сообщила на своей странице в Instagram.
Энн Хэтэуэй беременна: что известно
19 июня актриса опубликовала видео под песню Baby I’m Yours в исполнении Барбары Льюис.
В ролике Хэтэуэй появилась в свободном белом платье и показала округлый животик.
На кадрах видно, что актриса светится от счастья.
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После публикации видео журналисты издания People обратились к актрисе за комментарием, однако она не предоставила дополнительных подробностей.
Отметим, что будущий ребенок станет третьим для супругов.
Что известно об Энн Хэтэуэй, ее муже и детях
Энн Хэтэуэй – американская актриса и обладательница премий Оскар и Золотой глобус.
Мировую известность приобрела благодаря ролям в фильмах Дьявол носит Прада, Отверженные, Интерстеллар, Дневники принцессы и ряд других кинопроектов.
Со своим мужем – актером Адамом Шульманом – Энн Хэтэуэй познакомилась в 2008 году.
Энн Хэтэуэй и Адам Шульман поженились в 2012 году.
В одном из интервью британскому Harper’s Bazaar Хэтэуэй вспоминала, что еще в начале знакомства была уверена, что выйдет замуж именно за Шульмана.
В настоящее время пара воспитывает двух сыновей — 10-летнего Джонатана и 6-летнего Джека.
Ранее актриса откровенно рассказывала, что в 2015 году пережила выкидыш.