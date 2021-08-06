Динамо проведет товарищеский матч с миланским Интером — дата

Чемпион Украины по футболу киевское Динамо и чемпион Италии миланский Интер проведут товарищеский матч.

Клубы достигли договоренности о проведении спарринга, который запланирован на 14 августа. Игра состоится в Монце, в Италии, на стадионе U-Power Stadium.

Начало встречи запланировано на 19.30 по киевскому времени.

Нерадзури на своем сайте подтвердили спарринг отметив, что его будет транслировать в прямом эфире Sky Sport.

11 августа подопечные Мирчи Луческу проведут перенесенный матч первого тура украинской Премьер-лиги против закарпатского Миная.

Миланский Интер начнет защиту титула чемпионов Серии А в сезоне-2021/22 с 21 августа, когда стартует очередной розыгрыш чемпионата Италии.

Динамо представило форму на сезон-2021/22

Перед стартом чемпионата Украины киевляне представили два комплекта формы на новый сезон.

Главный комплект формы выполнен в бело-голубых цветах с ромбовых элементами. Выездной комплект формы повторяет домашний экземпляр, но выполнен в голубых и темно-синих цветах.

Фото: FC Dynamo Kyiv