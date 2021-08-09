Кристина Тимановская сообщила об угрозе ее безопасности в Польше

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность в Польше, где она находится после Олимпиады-2020.

Тимановская получила убежище в Польше и прибыла в страну 4 августа, после того как отказалась сесть на рейс в родной Минск из Токио.

Она утверждала, что ее заставляли вернуться домой из-за комментариев в соцсетях, которые расценили как критику белорусского правительства.

Тимановская заявила, что просила убежища, иначе попала бы в тюрьму или психиатрическую больницу в Беларуси.

Однако спортсменка не чувствует себя в безопасности и в Польше. Хотя она находится под постоянной охраной, все же не уверена, может ли свободно выходить на улицу, например. Она вспомнила о белорусском антиправительственном активисте 26-летнем Виталии Шишове, которого нашли мертвым в Украине в начале августа.

Тимановская также отметила, что надеется принять участие в марафоне, который состоится в Польше и в других местах, приуроченном к годовщине со дня выборов президента Беларуси, вызвавших массовые протесты людей. Они утверждают, что голосование было сфальсифицировано.

Она сказала, что хочет продолжать спринт, чтобы поддержать людей в своей стране, включая журналистов, спортсменов и политзаключенных.

Кристину Тимановскую хотели силой вывезти из Токио до завершения ее соревнований.

Она высказалась критически о тренерах в соцсети Instagram. По словам спортсменки, ее без предупреждения внесли в списки для участия в эстафете, не поинтересовавшись ее состоянием и готовностью.

За день до того, как она должна была участвовать в других соревнованиях, коучи пришли в ее комнату и приказали собирать вещи.

В аэропорту атлетка попросила помощи у полицейских, поскольку боялась возвращаться в Беларусь ввиду вероятного заключения.

Ее защитили японские власти, после чего Тимановская поехала в Вену (Австрия). МОК инициировал расследование дела.

Источник: NHK

Фото: Кристина Тимановская