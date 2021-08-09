Христина Тимановська повідомила про загрозу її безпеці у Польщі

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська заявила, що побоюється за свою безпеку у Польщі, де вона перебуває після Олімпіади-2020.

Тимановська отримала притулок у Польщі і прибула у країну 4 серпня, після того як відмовилася сісти на рейс до своєї батьківщини з Токіо.

Вона стверджувала, що її змушували повернутися додому через розміщені у соцмережах коментарі, які розцінювалися як критика білоруського уряду.

Тимановська заявила, що попросила притулку, інакше б потрапила до в’язниці або психіатричної лікарні у Білорусі.

Спортсменка також сказала, що у Польщі весь час має перебувати під постійною охороною, і не впевнена, чи безпечно їй виходити на вулицю. Вона згадала про білоруського антиурядового активіста 26-річного Віталія Шишова, якого знайшли мертвим в Україні на початку серпня.

Тимановська зазначила, що сподівається взяти участь у марафоні, який відбудеться в Польщі та в інших місцях на відзначення річниці із дня виборів президента Білорусі, що призвели до масових протестів людей. Вони стверджували, що голосування було сфальсифіковано.

Вона сказала, що хоче продовжувати спринт, щоб підтримати людей у ​​своїй країні, включно із журналістами, спортсменами та політв’язнями.

Христину Тимановську хотіли силоміць вивезти з Токіо до завершення її змагань.

Тимановська висловилася критично про тренерів у соцмережі Instagram. За словами спортсменки, її без попередження додали до списків для участі в естафеті, не поцікавившись її станом і готовністю.

За день до того, як вона мала брати участь в інших змаганнях, коучі прийшли до її кімнати та наказали збирати речі.

В аеропорту атлетка попросила допомоги у поліцейських, оскільки боялася повертатися в Білорусь через ймовірне ув’язнення.

Її захистила японська влада, після чого Тимановська поїхала у Відень (Австрія). МОК ініціював розслідування справи.

Джерело: NHK

Фото: Христина Тимановська