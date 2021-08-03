Гражданина Беларуси Виталия Шишова нашли повешенным в столичном парке.

Глава общественной организации Белорусский дом в Украине Шишов исчез 2 августа. Он вышел на пробежку утром, после чего домой не вернулся.

Правоохранители нашли тело Виталия Шишова в парке Киева, который расположен недалеко от его места жительства.

Вещи и мобильный телефон гражданина Беларуси изъяли. Полиция открыла производство по статье 115 УК Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии гибели Шишова, в частности убийство замаскированное под самоубийство.

Прежде всего полицейские планируют допросить свидетелей и обучить записи с камер видеонаблюдения.

Они просят всех, кто знал Виталия Шишова, предоставить информацию о том, как прошли последние недели его жизни.

Что известно об исчезновении Виталия Шишова

Виталий Шишов родился в Беларуси в 1995 году. В Киеве он работал главой общественной организации Белорусский дом в Украине.

Утром 2 августа он вышел на пробежку, после чего домой не вернулся и перестал выходить на связь. Об исчезновении Шишова заявили представители Белорусского дома, в полицию обратилась также девушка Шишова.

Знакомые белоруса рассказали, что ранее он замечал людей, которые за ним следили.

Когда он был с девушкой, к нему подходили подозрительные лица и пытались завести разговор.

Белорусский дом в Украине — это общественная организация, которая оказывает помощь гражданам Беларуси и всем пострадавшим от режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, которые переехали в Украину.

Фото: Белорусский дом в Украине