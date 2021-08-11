Экс-тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру возглавил катарскую команду Аль-Духаиль. Португальский наставник будет руководить клубом один год.
На официальном сайте клуба 10 августа сообщили о том, что Каштру будет тренировать игроков в течение одного сезона.
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— نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) August 10, 2021
Ранее Аль-Духаиль тренировал Сябры Лямуши из Франции.
В прошлом сезоне команда проиграли золотые медали чемпионата Катара Аль-Саддам.
В общем Аль-Духаиль семь раз выиграл в местном чемпионате, последний раз они получали триумф в сезоне-2019/20.
Луиш Каштру покинул команду горняков в мае 2021 года. В команде он проработал два сезона.
За это время Каштру сумел вывезти Шахтер в полуфинал лиги Европы 2019/2020 и одержать победу в украинской Премьер-лиге того же сезона.
В общем Каштру вместе с Шахтером получил 51 победу. Еще в 16 матчах команда сыграла вничью, а 17 поединков завершились в пользу соперников.
Но в последнем сезоне Шахтер уступил Динамо в УПЛ, поэтому клуб не стал продливать сотрудничество с Каштру.
Возглавил тренерский штаб горняков итальянец Роберто Де Дзерби. 15 июня состоялась презентация нового главного тренера.
Фото: Шахтер