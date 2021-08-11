Экс-тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру возглавил катарскую команду Аль-Духаиль. Португальский наставник будет руководить клубом один год.

На официальном сайте клуба 10 августа сообщили о том, что Каштру будет тренировать игроков в течение одного сезона.

Ранее Аль-Духаиль тренировал Сябры Лямуши из Франции.

В прошлом сезоне команда проиграли золотые медали чемпионата Катара Аль-Саддам.

В общем Аль-Духаиль семь раз выиграл в местном чемпионате, последний раз они получали триумф в сезоне-2019/20.

Луиш Каштру покинул команду горняков в мае 2021 года. В команде он проработал два сезона.

За это время Каштру сумел вывезти Шахтер в полуфинал лиги Европы 2019/2020 и одержать победу в украинской Премьер-лиге того же сезона.

В общем Каштру вместе с Шахтером получил 51 победу. Еще в 16 матчах команда сыграла вничью, а 17 поединков завершились в пользу соперников.

Но в последнем сезоне Шахтер уступил Динамо в УПЛ, поэтому клуб не стал продливать сотрудничество с Каштру.

Возглавил тренерский штаб горняков итальянец Роберто Де Дзерби. 15 июня состоялась презентация нового главного тренера.

Фото: Шахтер