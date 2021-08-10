Месси официально стал игроком французского ПСЖ

Известный аргентинский нападающий Лионель Месси официально перешел во французский ПСЖ. Клуб сделал эффектную презентацию подписания контракта с игроком.

Так, на официальные странице французского клуба опубликовали видео-анонс. В нем продемонстрировали шесть золотых мячей, футболку сборной Аргентины с 10-м номером, а также подписания контракта. Далее в видео показано раздевалку, где между футболками игроков Неймара и Мбаппе висит аргентинский флаг.

О сроках контракта пока не известно. Но по информации журналиста Фабрицио Романо, Месси подписал контракт сроком на два года, с возможностью продления еще на год — до июня 2024-го.

В составе парижского клуба он будет получать около €35 млн за сезон.

Также сегодня, 10 августа, футболист прилетел в Париж вместе со своей женой Антонеллой Рокуццо и детьми, чтобы обсудить детали перехода. В аэропорту Месси встречали десятки журналистов и фанатов.

Аргентинец поздоровался с болельщиками парижского клуба. Он был в футболке с надписью: Paris.

Lionel Messi est arrivé à Paris avec un T-Shirt “Ici c’est Paris”. Suivez le direct : https://t.co/aj6u8PknT4 pic.twitter.com/ELcvDFqGD5 — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) August 10, 2021

Месси покинул Барселону

5 августа Лионель Месси покинул Барселону. Причиной стали финансовые и структурные проблемы клуба.

Всего за 17 лет в клубе Месси провел 778 матчей, забил 672 гола и сделал 305 ассистов. Также он стал шестикратным обладателем Золотого мяча.

34-летний нападающий вместе с каталонским клубом четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, трижды — Суперкубок УЕФА и 10 раз — чемпионат Испании.

Более того, ФИФА дважды признавала Месси лучшим игроком, а в 2009 и 2019 годах он получил престижную награду Золотой мяч.

8 августа аргентинец провел прощальную пресс-конференцию, на которой не мог сдерживать слез.