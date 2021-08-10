Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт оценил уровень украинского спорта на семь баллов по десятибалльной шкале.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью рубрики 33 на 3 программы Утро в Большом Городе на ICTV.

Глава Минспорта отметил, что в должность вступил, когда спортивная отрасль была в сложном состоянии.

— Много лет не занимались профессионально спортом в нашей стране, не было развития инфраструктуры. Не обращали внимания на подготовку наших спортсменов, наших тренеров.

На Играх-2020 в Токио самым большим открытием для Гутцайта стал борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, который завоевал серебряную медаль, а вот поражение фехтовальщицы Ольги Харлан в стартовом круге соревнований его больше всего расстроило.

Министр не исключает мысли о том, что в будущем Украина сможет принять у себя Олимпиаду и назвал гипотетически, когда это может случиться.

— После 2028 года. 2030, 2032 — в эти годы. У нас есть мнение, и очень хочет президент, а спортсмены его поддерживают в том, что в Украине уже наступает время проводить Олимпийские игры, — акцентировал министр.

На летней Олимпиаде-2020 Украину представили 158 олимпийцев в 25-ти видах спорта и 30-ти дисциплинах. Этот состав украинской сборной стал наименьшим за всю историю выступлений на летних Играх.

В Токио украинцы заняли 44-е место в медальном зачете, с одним золотом, шестью серебряными наградами и двенадцатью бронзовыми.