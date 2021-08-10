На 7 із 10: Гутцайт оцінив рівень українського спорту

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт оцінив рівень українського спорту на сім балів за десятибальною шкалою.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю рубрики 33 на 3 програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

Очільник Мінспорту зазначив, що на посаду прийшов, коли спортивна галузь була у складному стані.

— Багато років не займались професійно спортом у нашій країні, не було розбудови інфраструктури. Не звертали увагу на підготовку наших спортсменів, наших тренерів.

На Іграх-2020 у Токіо найбільшим відкриттям для Гутцайта став борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, який здобув срібну медаль, а ось поразка фехтувальниці Ольги Харлан у стартовому колі змагань його найбільше засмутила.

Міністр не відкидає думки про те, що у майбутньому Україна зможе прийняти в себе Олімпіаду і назвав гіпотетично, коли це може статися.

— Після 2028 року. 2030, 2032 — в ці роки. У нас є думка, і дуже хоче президент, а спортсмени його підтримують у тому, що в Україні вже настає час проводити Олімпійські ігри, — акцентував міністр.

На літній Олімпіаді-2020 Україну представили 158 олімпійців у 25-ти видах спорту та 30-ти дисциплінах. Цей склад української збірної став найменшим за всю історію виступів на літніх Іграх.

У Токіо українці посіли 44-е місце у медальному заліку, із одним золотом, шістьма срібними нагородами та дванадцятьма бронзовими.