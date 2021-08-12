11 августа состоялся матч третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграло киевское Динамо и закарпатский Минай. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Составы команд
- Динамо: Бущан, Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко Шепелев, Андриевский, Цыганков, Буяльский (К), Караваев, Рамирес.
Запасные: 71.Бойко, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Леднев, Гармаш, Сидклей, Кендзера, Антюх.
- Минай: Кучер, Гончар, Багайоко, Кныш (К), Кулиев, Байдал, Хахлёв, Кобак, Векляк, Синегуб, Селезнев.
Запасные: Пеньков, Петрусенко, Билоног, Ахмедзаде, Лиховидько, Семенко, Месхи, Горин, Вишневский.
Поединок состоялся в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. На 19-ой минуте счет после передачи Рамиреса открыл Буяльский. Затем в дополнительное время первого тайма отличился сам Рамирес, ему пасовал Караваев.
Примечательно, что это был дебют для венесуэльского футболиста. Таким образом в первом матче за Динамо Рамирес забил гол и отдал голевую передачу.
Во второй тайме голов не было, а лишь три желтые карточки. Их получили игроки Миная Кобак, Багайоко и Кныш.
Фото: Динамо Киев