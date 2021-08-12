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Факты / Спорт
Максим Зайченко |

Динамо обыграло Минай благодаря игре новичка команды

Динамо Київ

11 августа состоялся матч третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграло киевское Динамо и закарпатский Минай. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Составы команд

  • Динамо: Бущан, Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко Шепелев, Андриевский, Цыганков, Буяльский (К), Караваев, Рамирес.
    Запасные: 71.Бойко, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Леднев, Гармаш, Сидклей, Кендзера, Антюх.
  • Минай: Кучер, Гончар, Багайоко, Кныш (К), Кулиев, Байдал, Хахлёв, Кобак, Векляк, Синегуб, Селезнев.
    Запасные: Пеньков, Петрусенко, Билоног, Ахмедзаде, Лиховидько, Семенко, Месхи, Горин, Вишневский.

Поединок состоялся в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. На 19-ой минуте счет после передачи Рамиреса открыл Буяльский.  Затем в дополнительное время первого тайма отличился сам Рамирес, ему пасовал Караваев.

Примечательно, что это был дебют для венесуэльского футболиста. Таким образом в первом матче за Динамо Рамирес забил гол и отдал голевую передачу.

Во второй тайме голов не было, а лишь три желтые карточки. Их получили игроки Миная Кобак, Багайоко и Кныш.

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Фото: Динамо Киев

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