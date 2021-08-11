УЕФА утвердил место проведения матча Шахтер — Монако в ЛЧ

Донецкий Шахтер уверенно преодолел барьер третьего раунда квалификации, пройдя бельгийский Генк по сумме двух матчей, и за выход в стадии группового этапа поспорит с французским Монако.

Первый матч команд запланирован на 17 августа в Монако на стадионе Стад Луи II на 22.00 по киевскому времени.

Ответный матч горняки проведут 25 августа в Харькове на ОСК Металлист, а не в Киеве на НСК Олимпийский, где проходят домашние матчи дончан. Именно такую ​​информацию по матчу в Украине предоставляет официальный сайт УЕФА.

Причиной смены арены на матч плей-офф отбора для Шахтера стало то, что на эту же дату на главной арене страны запланирован концерт ко Дню Независимости Украины.

Монако сейчас возглавляет хорватский специалист Нико Ковач. Он уже успел сделать несколько комплиментов в адрес донецкого клуба и назвал их фаворитами предстоящей встречи.

— Шахтер — грозный соперник, который привык к играм Лиги чемпионов. Они фавориты, но мы верим в свои силы и свои качества. В прошлом сезоне мы много работали, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Мы будем счастливы сыграть в этом матче, но как тренер я в первую очередь сейчас думаю о Лорьяне, — ответил наставник Монако.

В третьем раунде квалификации ЛЧ Монако прошел чешскую Спарту (2:0, 3:1).

Перед матчем против Шахтера Монако проведет стартовую встречу в рамках первого тура французской Лиги 1 13 августа, а горняки в этот же день сыграют против ФК Металлист 1925 в рамках четвертого тура УПЛ.

Фото: FC Shakhtar